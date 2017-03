Team Emilly articula planos e o resto da casa desiste de jogar

Terminada a formação de paredão do Big Brother Brasil (com direito a muito climão ao vivo oferecido por uma votação em aberto), tivemos um clima bem inusitado na casa. Divididos em dois grupos distintos, o Team Emilly estava se articulando para que cheguem à final do BBB17. Já o Team Resto… bem… esses desistiram de vez do jogo.

Isolados na sala, Ilmar, Marcos e Emilly conversavam sobre a formação do paredão,as justificativas dos votos e davam risadas lembrando das situações causadas pela votação. “Eu adoro um confronto cara a cara”, declarou Marcos antes de rir da isca que jogou para Ieda brigar com todo o grupo (isca que a aposentada não mordeu). O médico também declarou a vontade de ir conversar com Rômulo, mas desistiu. Ilmar também tem planos de ir conversar com Vivian a respeito de sua justificativa de voto (segundo ele, Rômulo tentou o convencer de que Maria Vivian estava muito na dele).

O Team Resto, composto por Rômulo, Vivian, Ieda, Daniel e Marinalva, estava na cozinha e não demonstravam o mínimo interesse em conversar sobre jogo. Riam, falavam de receitas, relembravam Elettra. Emparedados, Ieda e Rômulo já declararam o interesse de sair daquele “ninho de cobras”.

A impressão que temos vendo o programa é que o Team Resto aparentemente desistiu de jogar, já que o Team Emilly segue ganhado muitos empurrõezinhos da Produção do Big Brother Brasil. Como assumiram a certeza de que não há como chegarem à final do programa, já não se importam com a competição.

Ou seja, se a coisa já não estava tão animada assim antes, a tendência agora é que vá esfriando o incêndio no parquinho até que o programa consiga equilibrar novamente o jogo. Ou então, teremos o reality entrando num marasmo sem limites.