‘The Big Bang Theory’ faz 10 anos; veja antes e depois do elenco

Quando o primeiro episódio de ‘The Big Bang Theory’ foi ao ar, em 2007, o mundo ainda se recuperava do fim de ‘Friends’, três anos antes, e começava a se acostumar com o pessoal de ‘How I Met Your Mother’, que estreou em 2005. Parecia meio loucura imaginar que quatro cientistas nerds esquisitões e uma vizinha bonitona conseguiriam entrar nesse espaço cheio de gente nos padrões.

Loucura nada! Certos estavam os produtores que apostaram nos personagens, porque muita gente se sentiu identificada e a série foi um sucesso imediato. Sheldon, Leonard, Penny, Howard e Raj ganharam lugar próprio – nunca foram substitutos de nenhum personagem de série encerrada – e muitos prêmios desde então.

Prestes a encerrar a décima temporada, a CBS anunciou que TBBT terá pelo menos mais duas temporadas e um spin-off. ‘Young Sheldon’ focará na infância de Sheldon e terá narração de Jim Parsons, o Sheldon que conhecemos, como se ele estivesse lembrando de quando era criança. A estreia deve ser no mid season 2017/2018.

Enquanto isso, vamos ver como o elenco principal de TBBT era no começo e como está agora?

Sheldon Cooper (Jim Parsons)

De virjão que não entendia cantadas e só queria saber de fórmulas no quadro branco da sala do apartamento a parceiro que se preocupa com técnicas de sedução para impressionar Amy. O caminho foi longo, mas Sheldon hoje é muito mais humano do que nas primeiras temporadas. O visual, no entanto, não mudou nada. Que creme será que esse cara usa???

Leonard Hofstadter (Johnny Galecki)

Para parecer menos esquisito para Penny, ele foi ficando mais descolado com o passar das temporadas – e sem perder a genialidade que lhe é natural. O guarda-roupa e os óculos continuam os mesmos, mas a personalidade… quanta diferença!

Penny (Kaley Cuoco)

A garçonete insegura do começo mandou lembranças. Aos poucos, a personalidade de Penny foi se aprimorando e ela foi crescendo, tanto na presença quanto na profundidade da personagem. Girl power total! Ela também foi a que mais mudou o visual nesta década: teve cabelos lisos, encaracolados, médios, curtinhos, compridos de novo. Zero medo de ousar.

Raj Koothrappali (Kunal Nayyar)

Lembra que, de tão puro, ele só conseguia falar com mulheres quando bebia? E que firmar um relacionamento era missão impossível para o indiano? Pois hoje ele sai por aí namorando várias ao mesmo tempo e quebrando corações. Suas ações têm um viés cômico, mas dá dó das moças que se envolvem com ele.

Howard Wolowitz (Simon Helberg)

O garanhão nerd – risos – se emendou. As cantadas ruins ficaram no passado e agora ele é um respeitável pai de família ao lado de Bernadette. O cabelo tigelinha diminuiu um pouco, mas continua sendo sua marca registrada visual, ao lado de um figurino ao mesmo tempo estiloso e duvidoso.

Bernadette Rostenkowski (Melissa Rauch)

Foi ela que entrou na terceira temporada da série para colocar Howard nos trilhos. Bernadette é outra personagem feminina que cresceu e ficou mais completa no decorrer dos anos. E agora que ela tem a responsabilidade de mãe, está definitivamente a mais adulta do núcleo central de TBBT. Até seu semblante ficou mais maduro.

Amy Farrah Fowler (Mayim Bialik)

Quando ela apareceu no último episódio da terceira temporada para um blind date com Sheldon (armação de Howard e Raj), não havia dúvida de que tinha chegado para ficar. Primeiro porque Maylim é a Blossom que o mundo amou entre 1990 e 1995 (sim, uma série da pré-história da TV), segundo porque não poderia haver par melhor para o nerd-mor. Ela tem uns repentes de femme fatale com Sheldon, mas sempre retorna ao seu estado de gênia arrumadinha, comportada e um pouco fora de moda. Também não mudou nadinha nesses anos. Taí um casal conservado!

Stuart Bloom (Kevin Sussman)

Dono da loja de HQs que surgiu na segunda temporada, ele parece ter a função de dar força aos relacionamentos dos protagonistas. O namoro de Penny e Leonard só engrenou depois de ela aceitar um encontro com ele; Sheldon só percebeu que não queria ver Amy com outros caras depois de ela ir ao cinema com Stuart. Não é à toa que Stuart tem hoje uma expressão amargurada…

Emily Sweeney (Laura Spencer)

Chegou toda fofa e alegrinha na sétima temporada, para ser a namorada de Raj, e agora é uma mulher bem diferente. Pudera: ele vive trocando-a por outras e querendo que ela aceite isso. Aí fica difícil mesmo manter o sorrisinho.

Mary Cooper (Laurie Metcalf)

Cadê aquela senhora supercareta das primeiras temporadas? Ninguém sabe, ninguém viu. A mãe de Sheldon foi ficando moderninha e agora não apenas aceita como comemora o fato de o filho morar com a namorada sem casar – nos primeiros anos da série, ela provavelmente diria que o casal vivia em pecado. Além disso, a mudança de visual deixou-lhe mais relax.

Beverly Hofstadter (Christine Baranski)

A mãe de Leonard está na série desde a segunda temporada e a única mudança significativa nela são os cabelos, agora mais brancos. De resto, continua rígida e engraçadíssima.