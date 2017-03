Tiago Leifert anuncia mudanças a partir do próximo paredão

Logo no começo do Big Brother Brasil desta quinta-feira (23), Tiago Leifert justificou a entrada mais tarde por causa do jogo da seleção. E ele usou isso como gancho para explicar que o próximo jogo será na terça-feira, após a novela A Lei do Amor. Desse modo, a eliminação do próximo paredão será na segunda-feira.

O apresentador também contou mudanças relevantes na formação do paredão dessa semana: o anjo será autoimune e, a partir de agora, os paredões serão sempre duplos. Ou seja, acabou termos sempre três brothers na berlinda, transformando a competição num mata-mata.

O reality está a três semanas do término, e com apenas sete competidores é capaz que surjam alguns paredões surpresa em dias fora do comum. Vamos aguardar.