Tiago Leifert coloca Mayara e Vivian em situação difícil no BBB17

Na casa do Big Brother Brasil quem detém a informação controla o poder. Os participantes estão lá confinados sem qualquer contato com o mundo externo, mas muitas vezes ficam sem informações do que acontece no próprio jogo. Uma das funções do apresentador Tiago Leifert, então, é controlar de forma homeopática essas informações para os habitantes da casa mais vigiada, e no programa exibido logo após o jogo do Brasil nessa quarta-feira (25/01) ele se aproveitou disso para colocar alguns brothers em situação complicada.

Após a confirmação oficial de que Mayara e Vivian são as primeiras líderes do BBB17, o apresentador mandou que decidissem quem ficaria com os dez mil reais e quem ficaria com a imunidade. Pela cara que as duas fizeram no momento, deu pra ver que essa decisão era algo bem inesperado para elas:

Com a necessidade de decidir rapidamente, Mayara e Vivian cogitaram resolver no par ou ímpar, possibilidade negada por Leifert. “O BBB não gosta de par ou ímpar”, censurou o apresentador. Mayara passou então os dez mil reais para Vivian e pegou pra si a imunidade.

Leifert aproveitou também para dar uma ~torturadinha~ nos gêmeos. As duas duplas foram avisadas no programa anterior de que haveria uma votação para ver qual deles ficaria na casa e qual iria embora, no entanto ninguém avisou QUANDO seria isso. Todos passaram o dia meio mal, até que Liefert decidiu revelar que eles ficariam mais alguns dias e que a votação estava aberta só naquele momento.

Depois de tanto brincar com a pressão psicológica nos brothers, Tiago Leifert também acabou sendo “trollado” pelos participantes, mesmo que involuntariamente. Após elogiar Ieda na transmissão ao vivo, a sister foi a primeira competidora a se confundir e chamar Leifert de “Bial”:

Confusões à parte, Leifert contou (só pra gente) que quinta-feira será realizada uma prova valendo mais uma imunidade. Quem será que leva dessa vez?