Tiago Leifert dá bronca em brothers por desconfiarem de Elettra

Às seis e meia da tarde os brothers foram reunidos na sala para conversarem com o Tiago Leifert. O apresentador explicou que Elettra está no paredão lá do Gran Hermano VIP, e eles participarão ao vivo do programa Espanhol. Aproveitando que estava falando com eles, Tiago Leifert deu uma bronca nos participantes brasileiros.

Leifert explicou que mesmo se a Globo tivesse colocado uma atriz contratada, como eles estavam desconfiando, todo mundo deveria tratar ela com educação. E que Elettra não tem função alguma no jogo, ela apenas foi chamada por ser uma pessoa divertida e carismática.

Desde a chegada de Elettra, os brothers estão com um pé atrás com ela. Cogitaram ser uma atriz (igual ao Laham da edição passada) e até mesmo que seja alguém colocada para seduzir o Ilmar (!!).

Elettra participou então ao vivo do Gran Hermano VIP e recebeu a notícia de que havia sido a menos votada, então ela se mantinha na competição e sua rival Aida continuava com a batata queimando.