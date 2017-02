Tiago Leifert descumpre “regra” e passa informações ao BBB

Desde o começo do Big Brother Brasil uma das regras de ouro do programa era deixar os participantes sem saber das informações aqui fora. Algumas vezes a regra chegou a ser burlada, geralmente para informar estado de saúde de familiares etc, mas dessa vez Tiago Leifert fez algo que pode influenciar o jogo.

Durante a formação de paredão de hoje, Leifert descumpriu a “regra” não-falada do programa de não passar informações sobre o lado de fora ao fazer uma trollada com Vivian. Ele afirmou que tem uma dupla de gêmeos causando no Carnaval, e a sister fez cara de paisagem.

Leifert então contou que era brincadeira, que Manoel estava numa boa, e a amazonense ficou mais tranquila. O motivo é que ela teve um relacionamento na casa com Manoel, e agora conseguiu informações de que ele pode estar esperando ela aqui fora.

Mas nem podemos culpar o Leifert por ter feito isso, afinal até Pedro Bial já fez algo parecido: no BBB11 e no BBB13 o apresentador deixou nas entrelinhas que os relacionamentos dos participantes com pessoas de fora tinha ido para o telhado, estimulando que “se jogassem” na casa.