Tiago Leifert manda cutucada ao vivo pra Marcos e Emilly

Quando Pedro Bial apresentava o Big Brother Brasil éramos acostumados a uma cobertura quase imparcial e discursos filosóficos de eliminação. Com Tiago Leifert não só temos uma despedida mais ágil como também constantes trolladas e indiretas aos participantes.

No programa ao vivo desta sexta-feira (17), Tiago abriu conversa com os brothers para falar sobre as amenidades do dia. Só que na hora de se despedir o apresentador anunciou que não mandaria um beijo com o gesto tradicional, e sim com a nova forma de se mandar beijo. Leifert então usou a mão para tampar a sua boca, e logo depois falou que “entendedores entenderão”. A casa riu muito do comentário.

Tiago na verdade estava fazendo referência ao peculiar método de beijo entre Marcos e Emilly que envolve a sister tampando a boca de seu crush para impedi-lo de chegar em sua boca.

A gente só acha uma coisa: manda mais indireta que tá pouco, Tiago!