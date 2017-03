Tiago Leifert mandou avisar que o BBB17 terá reviravolta dia 06

No Big Brother Brasil exibido na última quinta-feira (02), Tiago Leifert aproveitou para explicar como será formado o próximo paredão triplo. Um dos detalhes envolve o Big Fone, que fará um brother escolher alguém para usar uma pulseira vermelha e outro alguém para vestir uma pulseira branca. O do enfeite avermelhado poderá indicar alguém antes mesmo do líder Ilmar no próximo domingo. Mas… e o da pulseira branca?

Segundo o apresentador, quem tiver a pulseira branca será avisado na próxima segunda-feira, dia 06, de um superpoder especial que será uma reviravolta no Big Brother Brasil 17. Leifert avisou que o programa estava perto de chegar à metade, e que na próxima segunda-feira tudo vai mudar.

Não fazemos ideia do que a produção está preparando para o programa, mas conseguimos pescar uma dica. Em uma conversa ao vivo com Pedro, o apresentador do BBB17 citou uma reviravolta que ocorria no jogo Red Dead Redemption. O brother, que é jornalista de games, entendeu o recado do apresentador e o resto da casa ficou com cara de paisagem mesmo. Por sorte a gente está aqui para explicar.

Red Dead Redemption é um jogo que se passa no Velho Oeste, e na metade do game acontece uma grande reviravolta na qual o protagonista John Marston deixa os EUA e parte para o México, revelando uma nova área do jogo tão grande quanto a anterior. Lá, ele passa por novas missões e faz novas alianças.

Enquanto não chega a segunda-feira, só nos resta especular e tentar entender o que esse jogo tem a ver com o Big Brother Brasil.