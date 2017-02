Tiago Leifert quebra protocolo e responde sobre o micão de Manoel

Acompanhamos o Big Brother Brasil há muitos anos e sabemos que as opiniões de Pedro Bial nunca eram muito explícitas, e qualquer interação com o público era quase nula. Com Tiago Leifert, no entanto, nos sentimos mais próximos e ele até responde perguntas dos espectadores ao vivo.

No começo do programa dessa sexta-feira (10), Tiago Leifert anunciou os VTs mas antes separou alguns segundos para contar sobre algo que lhe perguntaram muito nas redes sociais: ele teve vontade de rir do micão que Manoel passou ao vivo na prova do líder?

Leifert contou que na hora da prova ele sentiu um pouco de dó de Manoel, mas que passado o tempo ele já ri da situação. Te entendemos, Tiago, te entendemos. Mas pra quem não sabe que mico foi esse a gente explica, tá?

Durante a prova na piscina de bolinhas, os brothers precisavam encontrar uma bola especial que garantia alguma coisa diferente a cada rodada. Depois de duas rodadas em que o detentor da bola podia eliminar pessoas, Manoel encontrou a bola especial e comemorou urrando feito Tarzan. Infelizmente, justo naquela rodada quem encontrasse a bola seria eliminado também e Manoel se ferrou. Todo mundo na internet riu… e não foi pouco.