Tina está de volta? Marcos acorda galera do BBB17 com panelaço

Quem diria que um dos momentos mais clássicos da história do Big Brother Brasil voltaria com tudo nessa 17ª edição? Lembra da Tina do BBB2 que em um momento de descontrole passeou pela casa batendo panela e não deixando ninguém dormir? Sim, aquela que causou tanto que arremessaram a mala ela na piscina! Então, Marcos aproveitou o castigo do monstro para fazer mais uma maldade: acordar os brothers com um panelaço.

O plano começou no meio da madrugada, quando Marcos teve a ideia de esconder todas as panelas da casa no jardim. Depois, a ideia foi bem mais maligna e ele decidiu encarnar a Tina e acordar todo mundo batendo panela. Ilmar, que deveria ser o lado bom do cérebro, o ajudou na brincadeira.

Imagine você ser acordado às sete da manhã por dois cérebros que mais parecem um intestino batendo panela e gritando “Bom dia, Brasil”! Pois é, imagine a felicidade dos brothers quando acordaram.

Para quem não entendeu o castigo do monstro, toda vez que toca uma sineta o Marcos é obrigado a fazer maldades e o Ilmar precisa fazer boas ações. O que tem acontecido, na verdade, é que os dois estão trollando a casa toda e a produção nem corrige a brincadeira porque estão divertido demais (nessa madrugada, por exemplo, Marcos trocou o adoçante da casa por vinagre!).