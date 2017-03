Todos os filmes e séries que saem da Netflix em abril

A Netflix nos presenteia com títulos incríveis todos os meses, mas também nos obriga a dizer adeus a algumas produções, que são retiradas da plataforma por questões contratuais após serem exibidas por determinado período.

Em abril, é a vez de muitos filmes e séries serem removidos do catálogo do serviço de streaming. A lista é enorme e dá destaque para títulos que conquistaram o público, como A Filha do Chefe, Conduzindo Miss Daisy, Johnny & June, Kill Bill: Vol. 2, Little Miss Sunshine, Sin City – A Cidade do Pecado e as seis temporadas de Mad Men, por exemplo.

Confira, a seguir, tudo o que sairá da Netflix no próximo mês e corra para assistir às suas obras preferidas enquanto há tempo!

Em 1° de abril de 2017

13 Fantasmas

400 Contra 1: Uma História do Crime Organizado

A Field Full of Secrets

A Filha do Chefe



A Fortuna de Ned

A Máfia Mata Apenas no Verão

A Nova Isca

A Tiger’s Tail

Actores S.A.

Adventures of Bailey: A Night in Cowtown

Alan Partridge: Alpha Papa

All of Mine

Atividade Paranormal 4

Barbie Life in the Dreamhouse: Barbie Life in the Dreamhouse

Bem-Vindo à Vida

Bem-Vindo ao Mundo

Black-ish (24 eps.)

Bravura Indômita

Busca Alucinante

Caminhos para o Coração

Cantinflas – A Magia da Comédia

Cão que Ladra Não Morde

Chocco Fantasy (30 eps.)

Cidade Sitiada

Cleanskin

Conduzindo Miss Daisy

Conversa Truncado

Coração Louco

Cowboys & Aliens

Crimes Cruzados

Curtindo a Casa Alheia

Dark Corners

Deus da Carnificina

El Ratón Pérez 2

El Secreto del Medallón de Jade

Elmo na Terra dos Rabugentos

Encarcerado

Escuridão

Estamos Juntos

Foodfight!

Homem de Ferro: A Batalha Contra Ezekiel Stane

Hot Rod: Loucos Sobre Rodas

I Will Follow

Ida

Identidade Especial

Imagine Só!

Johnny e June

Katyn

Kill Bill: Vol. 2

Little Birds

Little Miss Sunshine

Los Fabulosos 7

Mad Men: Temporada 1

Mad Men: Temporada 2

Mad Men: Temporada 3

Mad Men: Temporada 4

Mad Men: Temporada 5

Mad Men: Temporada 6

Magia Além das Palavras

Moving Art: Desertos

Moving Art: Flores

Moving Art: Floresta

Moving Art: Mundo Aquático

Moving Art: Oceanos

Moving Art: Quedas d’Água

O Espantalho

O Ilusionista

O Nascimento de Carlitos

O Paraíso É Logo Aqui

O Quinto Elemento

O Reino do Dragão

O Resgate de um Campeão

O Senhor das Armas

O Urso

Os Mistérios de Jesus

Peppa Pig: Temporada 1

Rio Perdido

Rising Sun

Rookie of the Year

S.O.S. Família com Jo Frost (14 eps.)

Sin City – A Cidade do Pecado

The Disappearance of Alice Creed

The Legend of Bruce Lee (50 eps.)

Ultraseven X (12 eps.)

Um Lugar Solitário para Morrer

Una Sola Noche

Em 2 de abril de 2017

Os Batutinhas: Uma Nova Aventura

Papai Noel Casamenteiro

Platoon

Em 3 de abril de 2017

Na Máfia Por Acaso

Nfinity Champions League Cheerleading Event

Perfume – A História de um Assassino

Em 5 de abril de 2017

Paradise

Wolf Creek – Viagem ao Inferno

Em 6 de abril de 2017

Howl

Em 19 de abril de 2017

Dance Academy (65 eps.)

H2O: Just Add Water (78 eps.)