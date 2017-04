Todos os filmes e séries que saem da Netflix em maio

Todos os meses, títulos incríveis chegam ao catálogo da Netflix, enquanto outras produções também deixam de ser exibidas depois de certo período, por questões contratuais.

Em maio, vários filmes e séries deixarão o serviço de streaming, mas ainda há tempo de ver ou rever os seus títulos preferidos. Entre os principais, A Trapaça, Esposa de Mentirinha, Os Irmãos Grimm, Precisamos Falar Sobre o Kevin, Ring – O Chamado, Meu Namorado é um Zumbi e O Retorno da Múmia, entre vários outros.

Confira, a seguir, tudo o que sairá da Netflix no próximo mês!

Em 1° de maio de 2017

A Caça

A Carta

A Conquista da Liberdade

A Recompensa de Perrier

A Trapaça

A Vida em um Dia

As Aventuras de Tintim – O Segredo do Licorne

As Crianças de Haung Shi

Battle for Haditha

Bleach (109 eps.)

Bodyshockers (4 eps.)

Brother

Buena Vista Social Club

Carros 2

Diana Vreeland

Dirigindo no Escuro

Doghouse

El Delfín: La Historia de un Soñador

Entre Dois Amores

Espanglês

Esposa de Mentirinha

Guardiōes do Dia

Invictos

Irmãs e Irmãos

It’s a Wonderful Afterlife

Joe Strummer: O Futuro Está Para Ser Escrito

Kung Pow: O Mestre da Kung-fu-são

Legally Blondes

Loucuras de um Gênio

Love the Hard Way

Malena

Max & Me

Minha Amada Imortal

Mugabe and the White African

My Name is Khan

O Combate Paranormal

O Grande Ataque

O Mensageiro

O Mistério do Triângulo das Bermudas (3 eps.)

O Último Rei da Escócia

Os Irmãos Grimm

Pecado Original

Piranha 2

Precisamos Falar Sobre o Kevin

Resident Evil: Apocalypse

Samoan Wedding

Semente do Mal

Sleepwalk With Me

Tess

Uma Lição Para Não Esquecer

Vale do Pecado

Em 2 de maio de 2017

Tickety Toc (26 eps.)

Totally Spies! (26 eps.)

Em 3 de maio de 2017

Palavras Diabólicas

Ring – O Chamado

Ring 0: O Chamado

Ringu 2

Em 5 de maio de 2017

O Pastor

Em 6 de maio de 2017

O Natal dos Amigos Indiscretos

Em 8 de maio de 2017

Meu Namorado é um Zumbi

Em 9 de maio de 2017

O Hobbit: A Batalha dos Cinco Exércitos

Em 10 de maio de 2017

A Hora do Rango

Amor e Outros Desastres

Atchim e Espirro – A Turma da Casa de Chocolate

Garotas Sem Rumo

Igarapé Mágico (26 eps.)

Promessas de um Cara de Pau

Um Lugar para Recomeçar

Em 11 de maio de 2017

Cheech e Chong Atacam Novamente

Irresistível Paixão

K-9 – Um Policial Bom pra Cachorro

O Retorno da Múmia

Pelotão em Apuros

Predador Ártico

Um Sonho Chamado Fred