Todos os filmes e séries que estreiam na Netflix em maio

A Netflix guardou para o mês de maio grandes e esperados lançamentos! No pacote estão as novas temporadas de “House of Cards”, “Sense8”, “Bloodline” e “Unbreakable Kimmy Schmidt”.

Leia Mais: Todos os filmes e séries que saem da Netflix em maio

Fãs da sétima arte também vão ficar contentes! Tem opção para quem curte um bom blockbuster, como “Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge” e “Capitão América 2: O Soldado Invernal”, e para quem ama longas premiados, como “Moonlight”, vencedor do Oscar de Melhor Filme, “Lion” e “Her”.

Abaixo, confira todas as estreias.

SÉRIES

House of Cards

Temporada 5

Disponível 30/05/2017

Sense8

Temporada 2

Disponível 05/05/2017

Bloodline

Temporada 3

Disponível 26/05/2017

Unbreakable Kimmy Schmidt

Temporada 3

Disponível 19/05/2017

Anne With an E

Temporada 1

Disponível 12/05/2017

Master of None

Temporada 2

Disponível 12/05/2017

Arrow

Temporada 4

Disponível 19/05/2017

Penny Dreadful

Temporada 3

Disponível 06/05/2017

Suits

Temporada 6

Disponível 01/05/2017

FILMES

Capitão América 2: O Soldado Invernal

Disponível 01/05/2017

War Machine

Disponível 26/05/2017

Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge

Disponível 20/05/2017

A Lenda de Oz

Disponível 01/05/2017

Lion

Disponível 30/05/2017

Sahara

Disponível 12/05/2017

Handsome: A Netflix Mystery Movie

Disponível 05/05/2017

Blame!

Disponível 19/05/2017

O Jogo da Imitação

Disponível 19/05/2017

Moonlight – Sob a Luz do Luar

Disponível 31/05/2017

DOCUMENTÁRIOS E ESPECIAIS

Laerte-se

Disponível 19/05/2017

Hasan Minhaj: Homecoming King

Disponível 23/05/2017

The Mars Generation

Disponível 05/05/2017

The Keepers

Temporada 1

Disponível 19/05/2017

Get Me Roger Stone

Disponível 12/05/2017

Joshua: Teenager vs. Superpower

Disponível 26/05/2017