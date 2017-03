Todos os filmes e séries que SAEM da Netflix em março

Se por um lado diversos filmes e séries estreiam mensalmente na Netflix, muitas produções também deixam a plataforma de streaming por questões contratuais.

Em março, claro, não foi diferente e “O Discurso do Rei”, “A Mentira”, “Kill Bill: Vol. I” e “Espelho, Espelho Meu” estão entre os destaques que dão adeus ao serviço.

A boa notícia? Ainda dá para correr e conferir algumas obras.

01/03/17

360: A Vida é um Círculo Perfeito

A Copa

A Hora Mais Escura

A Loja Mágica de Brinquedos

A Mentira

A Noite dos Mortos Vivos – Re-Animação

A Outra

A Saga Viking

A Vida De Rafinha Bastos (8 eps.)

Amor e inocência

Corrida Mortal

Dança Comigo?

Espelho, Espelho Meu

Filadélfia

Jayne Mansfield’s Car

Kickboxer – O desafio do dragão

Kickin’ It (18 eps.)

Kill Bill: Vol. I

Mestre do Disfarce

Mistérios e Paixões

Morte Súbita

Na Mira Dos Assassinos

No Calor de Cleveland (33 eps.)

Not Without My Daughter

Nunca Fui Beijada

O Buraco

O Céu que nos Protege

O Despertar do Mal

O Discurso do Rei

O Dobro ou Nada

O Grande Lebowski

O Guerreiro da Luz

O Portão

O Segredo da Borboleta

Olhos famintos

Pequenos Espiões 4

Perdas e Danos

Quem Vai Ficar Com Mary?

Receita para a Confusão

Resurrection (13 eps.)

Speed

Teen Beach Movie

The Last Emperor

Todo Mundo em Pânico 3

Toy Story 3

Tudo Por Ela

Ultravioleta

Um Salão do Barulho

Visões

Zoolander

02/03/17

Tom e Jerry: o Filme

03/03/17

Ouija – Onde tudo Começou

06/03/17

Ironias do Amor

09/03/17

A Volta do Todo Poderoso

American Pie: Tocando a Maior Zona

Luar sobre Parador

Prancer Returns

10/03/17

Atacama’s 33

Gasparzinho – Como Tudo Começou

George – O Rei da Floresta (13 eps.)

He-Man e os Mestres do Universo (35 eps.)

Hugh Laurie: Let Them Talk

John Morre no Final

Presos no Gelo II

Presos no Gelo

Sentindo Na Pele

12/03/17

Star Wars Episódio IV: Uma Nova Esperança

13/03/17

Deu a Louca nos Nazis

O Sinal – Frequência do Medo

14/03/17

Tá Rindo do Quê?

Toobys Vol. 2 em Português

15/03/17

As Aventuras de Bailey

Elvis & Anabelle

Eu Matei Minha Mãe

Gimme the Power

Loucos por Mouser

Notorious

Nowhere to Hide

Pelo Prazer de Matar

Provas e Trapaças

Sword Art Online (25 eps.)

Uma Noite

Verão em L.A.

17 de Março

The Borgias (29 eps.)

18 de Março

O Turista