Traição à vista? Marcos considera não dar o anjo a Ilmar no BBB17

Marcos está com um grande poder na mão, a imunidade, e ainda não sabe o que fazer com ele. Em vários momentos dessa tarde no Big Brother Brasil o doutor pensou se valia a pena ou não dar para Ilmar o colar do anjo, mas algumas pessoas estão o convencendo de não ajudar seu grande amigo na casa (amigo este que tem brigado até por causa de um suco de laranja).

A primeira que ajudou a fazer a cabeça de Marcos foi Elis (ah vá!), contando ao doutor sobre o jogo meio sujo que Ilmar supostamente afirmou que faria na casa. Ouvindo aquela história, Marcos começou a se questionar se Mamão era realmente seu amigo como ela via desde então no BBB. Essa Agente do Caos não perde uma chance, heim?

Durante o almoço do anjo com a namorada Emilly, Marcos declarou ter planos de dar a Ilmar o colar do anjo, mesmo não merecendo. E ainda acrescentou que as chances de ser indicado pelo resto da casa por causa dessa boa ação são grandes, afinal já tem umas semanas que o Mamão está em perigo na casa.

SÓ QUE… Marcos não faz a menor ideia que o anjo esta semana é autoimune, então todo esse pensamento que ele tem feito não vai valer para absolutamente NADAAAA. Quer dizer, a pessoa que ele pensar em imunizar terá direito a mandar alguém para o paredão antes do Líder, então vai saber né.

O ponto é que a grande amizade entre Ilmar e Marcos foi abalada desde que o médico começou a namorar Emilly. A gêmea vem cortando as asinhas dos amigos há algum tempo e Ilmar claramente sente falta de passar mais tempo com Marcos.