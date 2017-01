Três casais se formaram na festa de baixo orçamento do BBB17

Esqueçam as tradicionais festas elaboradas que rolavam todas as quarta-feiras dentro da casa do Big Brother Brasil, nessa noite a Globo se esqueceu de tirar o escorpião do bolso e apenas mandou uma frasqueira com um monte de bebidas para o pessoal se divertir. Mas mesmo essa festa mais humilde fez com que nascessem três casais dentro da casa.

O primeiro beijo do programa foi do já esperado casal Antônio e Mayara. O gêmeo e a líder se aproximaram muito desde a entrada de Mayara na casa e já estavam até combinando votos e fazendo complôzinho como todo bom casal de reality show que se preze.

Logo depois foi a vez do irmão de Antônio. Manoel estava hipnotizado pela dança de Vivian, e recebeu um conselho de seu irmão para tentar ficar com a líder. Depois da mini-palestra-motivacional do conselheiro amoroso, Manoel tomou iniciativa, Vivian aceitou e os dois se beijaram.

As gêmeas Emilly e Mayla também se viram em meio a formação de casais na festa da quarta-feira. Mayla estava morrendo de vontade de fisgar Luiz Felipe e conquistou o rapaz. Já a gêmea Emilly não ficou tão interessada assim na investida de Marcos e deu o já famoso toco no brother.

E a noite terminou com Vivian e Mayara deitadas cada uma numa ponta da cama do quarto do líder acompanhadas dos gêmeos Antônio e Manoel e de um edredom. Que noite, heim?