Tudo sobre a DR da madrugada entre Emilly e Marcos

O casal mais briguento dos reality shows de confinamento passou mais uma madrugada repleta de discussão, frases de efeito e desconforto para o nosso deleite. Confie na gente: esse foi uma senhora DR!

Tudo começou quando Emilly declarou voto em Ieda, e seu crush Marcos tentou convencê-la de que ela só estava com esse plano por raiva da Mama. A gêmea não curtiu nem um pouco ver seu próprio namorado contra ela, e reclamou que Marcos sempre a contraria na frente de todo mundo. O Doc, que já vem aguentando esse comportamento da gaúcha há alguns dias, estourou de vez. “Você está insuportável”, disparou para a namorada.

Percebendo que Marcos estava realmente chateado e prestes a sair do quarto do Líder, a rainha da autoestima bolou um plano quase-infalível: alegou uma dor na barriga para ter uma desculpa para se aproximar do Doc. Ele ficou boladíssimo com a desculpinha e ameaçou sair do quarto, não sem antes soltar uma maravilhosa frase de efeito: “Ou você amadurece ou vai ter uma hora que o brilho vai passar”.

Desde então, eles estão quase sem se falar. Os dois se aproximam, mas mal conversam. Será que é o fim do casal?