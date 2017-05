TV trata abuso sexual como brincadeira e causa fúria na internet

O programa “Amici di Maria de Filippi“, da emissora italiana Canale 5, se envolveu em uma grande cilada quando montou uma de suas mais recentes ~pegadinhas~.

A convidada do dia era a cantora Emma Marrone, e a “gracinha” começou justamente enquanto ela se apresentava: um dos dançarinos do programa começou a apalpá-la de forma extremamente desrespeitosa.

Enquanto Emma tentava, visivelmente desconfortável, se livrar da “brincadeira” de maneira discreta, os apresentadores e o público não escondiam o riso diante da situação.

Dá para acreditar? Olha só:

Em certo momento, a cantora chega a se desculpar e dizer que, quando ele a toca daquela forma, ela não consegue cantar. No fim das contas, ela acaba empurrando o dançarino, que cai no chão.

De acordo com o The Sun, a imprensa italiana chegou a culpar a própria Emma pela confusão, dizendo que ela “reagiu mal”. Movimentos de mulheres do país, no entanto, já organizaram até uma petição para exigir uma nova regulamentação ética da mídia nacional.

Em entrevista ao The Local, a ativista Cristiana De Lia conta que “em um país como a Itália, afetado pelos altos índices de feminicídio e violência contra a mulher, a mídia de massa contribui com uma cultura violenta”.

Na internet, a “piada” também gerou confusão. Houve estrangeiros dizendo que não visitariam mais a Itália após a notícia e falando mal da televisão italiana como um todo.

Após o episódio, o “Amici di Maria de Filippi” resolveu entregar a Emma Marrone o prêmio dado semanalmente a celebridades humilhadas no programa. “Naquele momento, eu senti emoções muito fortes”, explicou a cantora na “premiação”.