Twitter oficial do Marcos do BBB17 faz campanha CONTRA a Emilly

Com Emilly novamente sendo colocada no paredão com muitos votos, Marcos passou algumas horas conversando com ela e consolando a menina. O doutor já declarou estar um pouco cansado de Emilly, mas estava lá dando aquele apoio. Por outro lado, chamou a atenção da galera da Internet quem está fazendo campanha contra a gêmea: o twitter oficial do Marcos.

Nessa madrugada, o perfil de Marcos no Twitter foi atualizado por sua família com uma campanha contra a namorada do cirurgião no reality show. Confira a postagem:

É bem normal as redes sociais dos participantes fazerem campanha ou até mesmo promoverem esses mutirões de votos (o próprio perfil do Pedro tem feito isso), mas é bem estranho que a família de Marcos tenha tomado uma atitude tão radical contra o affair dele na casa.

Alguns usuários chegaram a mandar mensagens criticando a atitude, e sua família afirmou que o posicionamento contra a Emilly se trata de uma preocupação pelo bem de Marcos.

Se o nosso interesse fosse dinheiro, estaríamos usando a torcida de vocês e não nos posicionando pelo bem do Marcos! #ForaEmilly https://t.co/gEzXyxROVx — Marcos Harter 🚑 (@marcos_harter) March 6, 2017

Lembrando que Emilly foi parar no paredão com seis votos da casa, rejeição causada por seu comportamento. Competem com ela nesse paredão triplo Marinalva (escolhida por Roberta graças ao poder do Big Fone) e Pedro (escolha do líder Ilmar).