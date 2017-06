Valesca, Inês Brasil e Narcisa estão presas em vídeo de OITNB

Depois de trazer Valesca e Inês Brasil, uma de cada vez, para promover às últimas temporadas de “Orange is The New Black“, a Netflix resolveu unir as duas – e juntar a elas a maravilhosa Narcisa Tamborindeguy – para lembrar que a quinta temporada da série estreia nesta sexta, 09.

Olha, deu certo! O resultado desse encontro de verdadeiras gigantes, em vídeo, está levando os fãs do seriado à loucura. Como disse a página da Netflix no Facebook, “segura essa marimba tripla“!

(Mas cuidado, porque, se você ainda não viu a quarta temporada, tem uns spoilers nesse vídeo que você com certeza não vai querer ouvir).

Nessa ~trama paralela~, Narcisa entrou em Litchfield por vontade própria – para fugir, dos spoilers. “Eu que pedi pro Caputo me colocar aqui”, ela diz no vídeo. “Ai que Caput!“.

O motivo da piada é que, em maio deste ano, hackers roubaram a quinta temporada inteirinha da série – e, como a Netflix não pagou pelo “resgate”, todos os episódios já estavam na internet há um bom tempo.

As atrizes da série até fizeram um vídeo especial para agradecer pela ~fidelidade~ das fãs.

Ontem à noite, o canal no YouTube da Netflix já tinha soltado um vídeo em referência à música “Minha Poussey é o Poder“, que Valesca cantou para promover a série em 2015.

E aí, vocês estão ansiosas para a nova temporada?