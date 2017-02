Veja como foi a DR ao vivo de Luiz Felipe e Mayla fora do BBB17

Depois que os créditos do Big Brother Brasil de ontem subiram e Luiz Felipe já tinha conversado com a equipe do Video Show, era a hora de eliminado seguir para um estúdio virtual com Paulinho Serra para participar de um bate-papo ao vivo exclusivamente para a Internet. E como o BBB vive pelo barraco sem limites, eles levaram Mayla para rolar aquele climão legal com o brother.

Quando Paulinho Serra anunciou que a gêmea estava lá, Luiz Felipe ficou muito aflito. Tanto que foi só Mayla se sentar que o eliminado já começou a tentar explicar as vezes em que disse umas coisas não tão legais sobre seu crush na casa. Por exemplo, quem em sã consciência diria dentro do BBB que saiu do seu próprio padrão de beleza para ficar com alguém? É pedir pra rolar um climão, né? Ele até tentou se justificar, mas Luiz Felipe claramente se enrolou um monte e disse que a coisa não era bem assim.

Não era bem assim? Só sei que na hora a Produção do Gshow colocou no telão EXATAMENTE o vídeo da afronta, e a cara deles assistindo àquilo foi impagável:

O clima ficou pesado e a DR foi ficando mais intensa. Para amenizar a temperatura (mentira, pra jogar mais lenha na fogueira), Paulinho Serra propôs uma dinâmica de pendurar plaquinhas no pescoço dos brothers. Reparem na placa que Luiz Felipe ganhou de Mayla:

Pensa numa pessoa que não sabe gerenciamento de crise, é Luiz Felipe. Em outro momento em que poderia apenas ter ficado calado sem falar nada, o brother declarou que Mayla havia conseguido derrubar o padrão de beleza dele. Ela, então, ficou super feliz (só que não) e o chamou de falso.

Mas se Luiz Felipe perdeu a chance de se envolver com Mayla fora da casa, pelo menos ele não saiu do bate-papo de mãos abanando. Olha a cara de felicidade de criança ao ver o que a produção lhe deu de presente!