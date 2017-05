Veja por onde anda a atriz mirim Cecilia Dassi

Vinte anos atrás, a gaúcha Cecilia Dassi conquistou o Brasil com a personagem Soninha, na novela Por Amor. Ela tinha 8 aninhos na época e emocionou o público, na pele de uma menina que sofria com o alcoolismo do pai (Paulo José). A atriz trabalhou na TV durante muitos anos, mas resolveu mudar de ramo e dedicar-se à psicologia.

“Queria outras possibilidades, pensar numa profissão que fosse uma alternativa. Porque eu sentia uma instabilidade nesse universo. A gente fica muito dependente de nos chamarem para trabalhar na Globo, não tem um sistema no Brasil em que a gente consiga viver de teatro de uma forma segura, tranquila”, revelou, em entrevista ao UOL. A princípio, a psicologia era um plano B, mas Cecilia acabou se apaixonando pelo ramo.



Hoje, aos 27 anos, ela diz que está realizada na profissão. Através do YouTube, Cecilia mantém um vlog em que fala sobre questões relacionadas à psicologia.

A carinha de menina continua igual, né? Muito fofa!

Cecilia atende em um consultório e também faz trabalho de coaching profissional. Ela conta que é bastante procurada por gente que está querendo mudar de carreira, mas não sabe por onde começar.

“Muita gente me procura por sentir essa identificação. Tenho um discurso pé no chão, não digo que [a mudança de carreira] é fácil, que é só mandar o chefe tomar banho. Mas se você se organizar, quiser mesmo e estiver emocionalmente preparado para lidar, é possível. Talvez essa minha abordagem do assunto toque as pessoas”, revela a ex-atriz.