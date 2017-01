Vem ver a Sandy falando palavrão para car*lho

Por essa você não esperava: a cantora Sandy estará no programada Tá No Ar: A TV na TV, de Marcelo Adnet, falando muito palavrão.

O vídeo postado no Facebook do fã clube dela mostra uma cena lá da época de Sandy & Júnior, o seriado. A moça fica bastante nervosa ao errar o texto do roteiro, soltando o verbo sem dó nem piedade, junto da amiga Karina Dohme.

Para quem conhece Sandy, sabe que ela é sempre muito polida, calma e discreta. Apesar de parecer antigo, o clipe, na verdade, é parte da 4ª temporada do programa, que estreia na próxima terça-feira (24). Como é bom ver que, no fim das contas, ela é gente como a gente – ainda que seja só uma ~atuação~!