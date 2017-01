Vestida de ratinha, Roberta ganha a prova da imunidade no BBB17

Na noite desta quinta-feira (26/01) rolou lá na casa do Big Brother Brasil uma prova ao vivo valendo uma imunidade para o próximo paredão. Todos os brothers (tirando as líderes e os gêmeos) receberam fantasias de ratos e foram enviados para o lado externo da casa, num cenário saído de um desenho do Tom & Jerry.

Leifert explicou que a prova consistia nos brothers colocando a mão em um queijo suíço com buracos numerados, e em alguns desses buracos haveria uma ratoeira. Quem pegasse a tal ratoeira estava eliminado da prova e os demais seguiam para um queijo menor e com menos buracos.

Os participantes foram saindo até que restaram apenas Ieda e Roberta no queijo final. As duas colocaram a mão no buraco e Ieda encontrou a ratoeira, garantindo a imunidade para Roberta. A sister comemorou um monte, saiu pulando e foi ovacionada por eliminados e pelo pessoal que estava acompanhando a prova de fora.

Vamos atualizar a lista de quem tem imunidade no próximo paredão? Tem os gêmeos (que já estão num paredão próprio e serão imunes no que será formado depois), a líder Mayara (que optou pela imunidade em vez de dez mil reais) e agora Roberta. A disputa segue acirrada na casa mais vigiada do Brasil.