22 vezes em que Ed Sheeran arrasou nos covers de músicas

A gente sabe que o cantor britânico Ed Sheeran adora cantar suas músicas favoritas por aí. Ele já fez cover de Christina Aguilera, 50 Cent, Coldplay e até mesmo a música de abertura de Um Maluco No Pedaço, uma série dos anos 90 com Will Smith que todo mundo adora até hoje (Ed tem uma tatuagem em homenagem ao programa).

Confira a seleção com todas as vezes em que ele lacrou cantando as canções de colegas:

1. Dirty, de Christina Aguilera

2. Take Me To Church, Hozier

3. She Looks So Perfect, 5SOS

4. Drunk In Love, Beyoncé

5. Stay With Me, Sam Smith

6. Royals, Lorde

7. We Found Love, Rihanna

8. I Knew You Were Trouble, Taylor Swift

9. Wonderwall, Oasis

10. Baby One More Time, Britney Spears

11. Skinny Love, Bon Iver

12. Trap Queen, Fetty Wap

13. Hometown Glory, Adele

14. Feeling Good, Nina Simone

15. Wayfaring stranger, Johnny Cash

16. No Diggity, Backstreet Boys

17. Love Yourself, Justin Bieber

18. Tema de “Um Maluco No Pedaço”

19. One Dance, Drake

20. Starving, Hailee Steinfield

21. Touch, Little Mix

22. In da Club, 50 Cent e Yellow, Coldplay