Vídeo exibido no Mais Você deixa Antônio do BBB17 constrangido

Nas primeiras edições do Big Brother Brasil precisávamos esperar quase uma semana até que o eliminado fosse ao palco do Domingão do Faustão conversar sobre o programa. Atualmente, quem recebe os brothers é o Mais Você logo no dia seguinte à eliminação, então temos a chance de ver os participantes mais “frescos” e respondendo às perguntas sem muito preparo. E, como manda o protocolo, Antônio e Mayla bateram ponto bem cedinho no programa matutino.

Comandado por Cissa Guimarães durante as férias de Ana Maria Braga, a apresentadora estava bem atrapalhada pelo volume de conteúdo naquela edição do Mais Você. O programa começou com uma matéria sobre compulsão alimentar (cujo gancho foi a gula de Roberta na casa), deu umas pinceladas na cobertura ao vivo da prisão de Eike Batista e, bem no final, recebeu Antônio e Mayla para um descontraído café da manhã.

A parte mais divertida é sempre quando exibem trechos do Big Brother Brasil e pedem para o eliminado comentar algum assunto, afinal sempre escolhem momentos mais polêmicos. Um deles, inclusive, fez Antônio ficar extremamente desconfortável a ponto de tentar se justificar a qualquer custo.

O vídeo exibido foi a respeito da opinião que os gêmeos tiveram um dos outros, e mostrava Emilly e Mayla comentando a boa forma de Antônio e Manoel. Logo depois, foi exibido o momento em que os gêmeos conversavam sobre quais eram suas favoritas. Temos imagens dessa conversa:

Podemos dizer que Antônio não sabia onde enfiar a cara depois desse vídeo, e tentou justificar dizendo que ele estava falando no sentido de “conhecer”, e não de pegar. Aham, Antônio.

Já Mayla se saiu muito bem aos questionamentos de Cissa, e explicou como o beijo que teve com Luiz Felipe não foi de língua. Durante a exibição do vídeo, ela mostrou como sua boca estava fechada e que aquilo foi apenas um selinho demorado.

Antônio e Mayla foram eliminados na noite deste domingo (29/01) por votação popular. Seus irmãos Manoel e Emilly continuam na disputa pelo prêmio de R$1,5 milhões.