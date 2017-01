Vídeos mostram Ryan Gosling em apresentação de dança aos 12 anos

Que Ryan Gosling deu show em La La Land, disso todo mundo já sabe! Além de cantar e dançar maravilhosamente bem, a atuação dele no filme lhe rendeu sua segunda nomeação ao Oscar. Aliás, o longa recebeu um total de 14 indicações, feito alcançado por apenas dois filmes até então: Titanic (1997) e A Malvada (1950).

E quem vê o Ryan fazendo bonito nos passos de dança, mal sabe que o cara já arrasa desde sempre. E esses vídeos dele aos 12 aninhos de idade são a prova disso! A apresentação foi gravada em 1992, quando o ator ainda morava no Canadá – país onde nasceu. Pouco tempo depois, aos 13 anos, ele já fazia parte do Clube do Mickey, ao lado de Justin Timberlake.

Sério, você não verá nada mais fofo do que esses vídeos hoje!