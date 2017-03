Vivian cobra satisfação de Ilmar e a coisa vira um barraco enorme

Pode falar o que quiser, mas Vivian é uma mulher muito corajosa lá no Big Brother Brasil. Enquanto muita gente foge do conflito e fica remoendo coisas até ganharam uma proporção gigante (beijo, Mamão!), ela foi atrás do líder Ilmar para que ele desse satisfação a respeito da punição coletiva que aconteceu ontem à noite.

Vivian comentou que estranhou a (falta de) posição de Ilmar, já que quando ele havia causado uma falta coletiva por causa do bolinho de chuva rolou pedido de desculpas e tudo mais. A amazonense até contou que tentou acalmar os ânimos da casa, mas o pedido de desculpas de Ilmar nunca veio e ele estava fingindo que nada havia acontecido.

No melhor estilo “mexeu com você, mexeu comigo”, Marcos se enfiou na conversa e começou a dar aqueles coices gratuitos na advogada. Chegou até a comentar que queria esse bom senso da sister quando ele foi emparedado na primeira semana do programa (o que eu estava falando de gente que fica remoendo coisas mesmo?). Pleníssima, Vivian respondeu que acha muito bacana como eles nunca ficam nos fatos e sempre resgatam outras histórias para enriquecer a discussão. Decorativo como sua própria trajetória na casa, Rômulo apenas observava.

Mas ainda faltava uma pessoa se enfiar na discussão, não é mesmo? Emilly estava presente durante toda conversa, aguardando calmamente um gancho para poder brigar com Vivian também. E a deixa veio quando a advogada contou que os três ainda não estão morando sozinhos na casa do BBB17. “Mas a gente se protege sozinho, assim como vocês atacam a gente sozinhos”, se intrometeu Emilly. Vivian então respondeu que havia ido lá para conversar com Mamão, e a frase final foi um coice tão bem dado que doeu até na gente:

A discussão então passou para um outro ponto: todos os três tentaram convencer que Vivian estava errada porque em um momento chegou a entrar no quarto do líder sem saber que Ilmar não estava lá. A amazonense se defendeu dizendo que não foi proposital como o caso que levou à punição da casa, havia sido um engano.