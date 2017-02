Vivian dá conselho para Manoel não cometer gafe ao vivo no BBB17

Enquanto a ala dos brothers mais velhos passam a tarde conversando sobre assuntos cabeça, como a sociedade, as drogas e a sexualização infantil, a ala novinha do Big Brother Brasil está tensa com a aproximação do paredão.

Vivian e Manoel estão no quarto conversando com Roberta a a amazonense aproveitou para dar umas dicas para seu namorado na casa. Ela pediu que, caso Emilly seja a eliminada da noite, Manoel não pode de jeito algum urrar como tem feito nas últimas provas. Vivian alerta que embora seja uma vitória para eles, é uma derrota para outra pessoa e se deve respeitar o adversário.

Manoel concordou e disse que não planeja comemorar sua estadia na casa, se ficar. Mesmo assim, Vivian acrescentou que ele faz isso por ser bem transparente.

O toque de Vivian é muito pertinente, basta lembrar a vez na qual Manoel soltou um berro quando achou uma bolinha em uma prova do líder passada sem nem imaginar que aquilo indicava que ele estava eliminado da prova.