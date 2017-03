Vivian descobre que Emilly está na casa porque escutou quebra-pau

Os brothers do lado americano do Big Brother Brasil passaram a noite perdidos em suas próprias teorias da conspiração, mas a que estava quase aceita era a de que Emilly não havia sido eliminada. A gêmea está refugiada no lado mexicano da casa, e optou por fazer silêncio para que ninguém soubesse que estava lá. Entretanto, ela quebrou o próprio voto de silêncio ao discutir com Marcos na academia.

O casal que mais tem DR televisionada estava discutindo por causa de espaço na mala. Marcos acusava Emilly de ser muito apegada a bens materiais, e a menina argumentava que era porque havia passado já por uma enchente que a fez perder tudo.

O problema dessa vez foi discussão ter rolado na academia, que tem apenas uma porta de vidro que ficou abrindo por causa do sensor de presença de Emilly na porta. E do outro lado do muro, Vivian ouviu tudo e teve a certeza de que a gêmea não havia sido eliminada.

“Sabe quando você tem 98% de certeza de algo e de repente aparece aqueles 2% que te dão certeza?”, comentou Vivian para o pessoal do lado americano. Rômulo, que nem gosta de ver o circo pegar fogo, sugeriu ir até o muro e gritar “Emilly, não era pra gente saber que você tava aí”.