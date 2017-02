Vivian do BBB17 está ótima e até imita abertura do Fantástico

Com a eliminação de Manoel na noite de ontem (21), era de se esperar que Vivian estivesse o dia ainda mais apagada do que costumava ficar. Porém, nada como um dia após o outro, não é mesmo? Porque Vivian não só está ótima dentro do Big Brother Brasil como também está brilhando muito lá dentro.

Sem namoradinho para se preocupar, Vivian tem interagido mais com os outros brothers e participado de brincadeiras. Ela se reuniu com Pedro e Roberta na piscina e ficaram a manhã brincando e fazendo coreografias malucas que mais pareciam as performadas por Isadora Ribeiro na antiga abertura do Fantástico. Observe a semelhança:

A eliminação de Manoel também selou de vez a aproximação de Vivian e Roberta, que ganhou uma bff para chamar de sua dentro da casa mais vigiada do Brasil. Lembrando que Emilly, antiga ocupante da vaga de Roberta, foi abandonando a sister desde o começo do namorico com o doutor Marcos.

Será que Vivian terá uma guinada no jogo com a saída de Manoel? Vamos lembrar que ela ficou bem atrás de Emilly e do gêmeo na votação de ontem.