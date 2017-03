Vivian e Emilly resolvem a suposta desavença entre elas no BBB17

Uma das piores coisas que existem é essa lenda urbana de que mulher sempre tem que considerar outra mulher como rival. A própria relação conturbada entre Emilly e Vivian no Big Brother Brasil parece fruto desse pensamento atrasado. Por sorte, as duas fizeram a melhor coisa que podia ter sido feita: sentaram no sofá, colocaram as cartas na mesa e se acertaram amigavelmente.

Emilly começou contando sobre como o Marcos fica enchendo o saco dela com essa história de que ela não gosta de Vivian, e reforçou que isso é algo que o próprio médico fica alimentando. Citou, por exemplo, a festa no lado mexicano em que ele tentou fazer uma cena de ciuminho dizendo que iria dançar com a amazonense. “Não tá fazendo ciumes, tá fazendo papel de ridículo”, disparou a gaúcha sobre o affair na casa.

Vivian, aproveitando o momento do papo franco, perguntou sobre alguns episódios do passado, como a vez em que ela foi vetada de uma prova sem que Emilly nem precisasse pensar. “A gente quase não tem afinidade nenhuma. Agora que a gente começou a conversar”, explicou Emilly justificando sua atitude.

As duas já vinham ensaiando uma aproximação nos últimos tempos, viviam dançando juntas nas festas e durante a última rolou até um momento de BFF quando Vivian ouviu o desabafo de Emilly sobre Marcos ter ficado saidinho com a Claudia Ohana.