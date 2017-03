Vivian é envolvida em barraco de Rômulo e Ilmar

Durante a semana, Ilmar havia prometido dar um presente de aniversário para Vivian na formação de paredão. A ideia era não indicar a amazonense, mas o tiro acabou saindo pela culatra e Vivian se envolveu sim na formação do paredão, só que foi na parte da justificativa. Calma que a gente explica, a história é longa!

Tudo começou quando o então líder Ilmar iniciou sua justificativa para o voto em Rômulo no programa ao vivo. Ali, na lata, Ilmar contou que o diplomata era ardiloso por ter plantando nele a semente de um possível interesse amoroso de Vivian. A reação dela, diante da surpresa de ouvir aquela história, foi essa aqui:

Durante a madrugada, Rômulo e Ilmar foram ter aquela pequena acareação, e Vivian fez questão de estar presente porque ela estava envolvida no rolê. Além da justificativa dada no programa ao vivo, Ilmar também relembrou que Rômulo foi desrespeitoso ao ter participado da aposta de que o líder ficaria com Elettra.

Usando o argumento de Ilmar como bumerangue, Rômulo o devolveu mostrando que ofensivo mesmo foi Marcos ter pego Elettra e jogado no colo dele durante uma tarde na hidromassagem. Vivian entrou na conversa e contou que isso sim era um desrespeito do tamanho do mundo, pois Marcos havia pego na cintura de uma menina que havia acabado de entrar na casa para colocar no colo de Ilmar. Terminada a conversa entre Rômulo e Ilmar, Vivian sentou ao lado de Mamão para tirar satisfação a respeito de seu envolvimento na discussão.

Calmíssima (a ponto de assustar), Vivian contou que foi pega de surpresa com a forma na qual isso foi apresentado no programa ao vivo. E que ficou bem incomodada em como Emilly ficou o tempo todo olhando para ela, como se estivesse assistindo de camarote e se deliciando com a situação.

A discussão não foi muito além disso, mas por sorte temos imagens do momento de Emilly citado por Vivian:

No fim das contas, se Ilmar achou que um bom presente de aniversário era colocar Vivian numa justificativa ao vivo para justificar uma indicação, seria bom o Mamão rever seus conceitos.