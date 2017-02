Vivian e Mayara disputam o segundo paredão do BBB17

Se futebol é uma caixinha de surpresas, o Big Brother Brasil é uma caixinha de surpresas com dezenas de câmeras mostrando todas as coisas inesperadas que lá dentro acontecem. Dizemos isso porque todo o jogo que vinha se caminhando para a formação do paredão desse domingo teve uma reviravolta nos últimos dias.

Tudo começou quando Daniel, após vencer a prova do anjo, delegou a Marcos e Ilmar o castigo do monstro. Toda vez que soasse uma sineta, o cirurgião precisaria fazer algumas pequenas maldades na casa, e isso rendeu algumas brigas meio tensas. Indiscutivelmente isso acabou afetando a formação do paredão na noite de domingo (05). No começo do programa o Tiago Leifert mostrou todo o barraco da manhã e, ao fim das imagens, disse que não havia motivo para eliminação do Marcos e que todo mundo estava errado porque perderam o famoso limite. Suas indiretas para a casa estão cada vez mais sutis:

Daniel começou o discurso para entregar o colar do anjo e declarou ter sido bem difícil decidir devido às últimas ocorrências. Dito isso, ele disse que dará um voto de confiança para Manoel e lhe entregou a imunidade, mesmo com o barraco no começo do dia. Já Emilly declarou voto na Vivian por não conhecê-la muito bem. Segue agora a votação de cada pessoa na casa:

Mayara votou em Marcos por causa do castigo do monstro e dos comportamentos agressivos dele.

Ieda votou em Mayara porque ela se isola.

Roberta votou em Mayara por estratégia de jogo e para se proteger mais.

Rômulo votou em Mayara porque ela se isolou do resto da casa e isso criou tensão.

Marinalva votou em Mayara por conta da rixa com o Marcos.

Daniel votou em Marcos porque ele é muito inteligente e forte como jogador.

Vivian votou em Marcos mantendo o voto dela quando líder.

Pedro votou em Mayara pois eles não se aproximaram muito.

Luiz Felipe votou em Marcos porque ele passou do limite total.

Manoel votou em Marcos e não falou o motivo por razões óbvias.

Marcos votou em Mayara porque ela não está disposta pela harmonia da casa.

Elis votou em Ilmar por conta das coisas que ele fez durante a última prova do líder.

Ilmar votou em Mayara para se defender.

Assim, o paredão foi formado entre Vivian e Mayara, que levou sete votos. Mas o climão não acabou! Emilly sorteou o rosto de Luiz Felipe numa caixinha e a ele foi dado o direito de escolher alguém da casa para perguntar o voto. O brother escolheu o Ilmar e este revelou sem qualquer problemas que votou em Mayara.

Quem será que vai sair na próxima terça-feira na casa mais vigiada?