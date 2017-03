Vivian conseguiu prever o futuro pela segunda vez nessa semana

A equipe do Big Brother Brasil deve passar horas em reuniões tentando definir mudanças todas as semanas para surpreender os participantes do programa, afinal a pior coisa que pode acontecer a esse reality é os brothers ficarem acomodados. Infelizmente para eles, Vivian encarnou a vidente e conseguiu adivinhar TODAS as reviravoltas da semana.

Ontem, antes da prova do anjo, a advogada começou a se perguntar se o anjo da semana seria autoimune. Mal ela imagina que isso realmente vai acontecer essa semana, e Marinalva será avisada por Tiago Leifert ao vivo que ela não passará o poder da imunidade para ninguém além dela mesma.

E quando a cota de clarividência de Vivian parecia ter chegado ao final, ela surpreendeu nessa noite de domingo. No mesmo quarto azul, a amazonense começou a se perguntar se o paredão da semana seria duplo, já antevendo a mudança na formação da berlinda. Como Leifert avisou apenas para nós, a partir de agora as eliminações serão no estilo mata-mata, com dois brothers competindo.

Estamos impressionados com a Vivian, será que ela arrisca dizer quem ganha esse programa?