VMA 2017: confira tudo o que rolou na noite da premiação

Na noite deste domingo (27), rolou o MTV Video Music Awards, o VMA! A premiação que reconhece os videoclipes mais importantes do ano aconteceu no The Forum, em Inglewood, na Califórnia.

A cerimônia, que existe desde 1984, contou com looks ousados, teve Katy Perry como anfitriã, convidados incríveis, apresentações marcantes e discursos inspiradores.

Confira, a seguir, os melhores momentos da premiação musical!

Dona da casa

Katy Perry foi a escolhida para liderar o palco do VMA desse ano e, a fim de honrar o troféu da edição, que tem formato de astronauta, a cantora chegou sobrevoando a plateia.

Como quem está voltando de outro planeta, ela perguntou ironicamente: “Vocês parecem felizes, saudáveis e em paz, vocês resolveram todos os problemas do mundo enquanto estive fora?”.

Então, a apresentadora viu as manchetes de um jornal e ainda espiou figurinos atuais, como o da série “The Handmaid’s Tale”.

Blue carpet

Muitas famosas apareceram com looks ousados no blue carpet da premiação. Demi Lovato e Paris Jackson foram algumas das estrelas que tiveram os modelitos mais comentados da noite.

Para a ocasião, Demi apostou em um pretinho nada básico da grife Zuhair Murad e estava toda #Confident. Paris, por sua vez, apareceu vestindo um Christian Dior pouco tradicional.

Muito além de belos looks

E não foi só a roupa de Paris Jackson que deu o que falar! Mais uma vez, a atriz e modelo quebrou regras ao aparecer sem depilar as axilas.

Ao ser chamada ao palco para anunciar o prêmio de Melhor Vídeo Pop, a filha de Michael Jackson ainda fez questão de dar um recado político – à plateia e ao mundo.

“Vamos deixar que saibam esta noite que nós mostraremos para essa supremacia branca de idiotas de Charlottesville, ou de qualquer outra região do país que tem a liberdade como slogan, que nós não temos tolerância para a violência, para o ódio e para a discriminação deles. Nós temos que resistir”, pontuou a artista, que foi ovacionada pelos convidados.

A reivindicação de Paris aconteceu poucas semanas depois da derrubada de uma estátua do general confederado Robert E. Lee, em Charlottesville, na Virgínia. Isso fez com que grupos supremacistas brancos provocassem violência e três mortes na cidade. Além disso, a situação ocasionou uma crise política nos Estados Unidos, que colocou em perigo a administração do presidente Donald Trump.

A importância da saúde mental

Kesha subiu ao palco para anunciar a apresentação de Logic com a canção “1-800-273-8255”, que tem o número da Linha Nacional de Prevenção do Suicídio norte-americana como título.

Porém, antes da apresentação, a cantora fez um discurso emocionante sobre saúde mental.

“A verdade é penetrante. E a verdade é aquilo que importa. E a verdade é que nenhum de nós está sozinho. É necessária uma grande coragem para mostrar o lado vulnerável de ser humano. E todos temos esse lado vulnerável. O que quer que estejam passando, independentemente de quão negro possa parecer, há uma verdade e uma força inegáveis no fato de não estarmos sozinhos. Todos passamos por algo. Desde que não desistam de vocês mesmos, a luz vai quebrar a escuridão”, disse.

Discurso empoderador

Pink recebeu o Michael Jackson Video Vanguard Award, o prêmio máximo da noite. Quando subiu ao palco para receber o troféu das mãos da amiga Ellen DeGeneres, a estrela contou um episódio que viveu com a sua filha, Willow Sage, de seis anos, que estava na plateia.

Quando a pequena contou para a mãe que se achava feia, Pink fez uma apresentação em PowerPoint mostrando personalidades andróginas, como Michael Jackson, David Bowie, Elton John e Janis Joplin. Ela ainda contou que também recebe críticas de quem a considera masculina e com um corpo forte demais.

“Nós não mudamos. Nós ajudamos outras pessoas a mudarem para que elas possam ver mais tipos diferentes de beleza”, ensinou Pink. “E você, minha filha querida, é linda e eu te amo”, completou. Nós amamos, sério!

Teve lançamento, sim!

Depois de muita espera, Taylor Swift finalmente lançou o clipe completo de “Look What You Made Me Do”. A música, que é vingativa, nervosa e too sexy, mostra Tay de um jeito que a gente nunca viu!

Em cerca de 12 horas, o vídeo já tem mais de 2,4 milhões de visualizações no Youtube. Que lacre, hein?

Indireta direta

Fifth Harmony levou a melhor na categoria Melhor Vídeo Pop, mas esse não foi o único momento da noite em que elas chamaram a atenção.

No começo da apresentação de “Down & Angel”, cinco meninas entraram no palco. No entanto, em pouco tempo, uma delas ~foi empurrada~ e caiu de lá.

É claro que tudo não passou de efeito de computação gráfica, mas a referência à saída de Camila Cabello do grupo é nítida, não é mesmo? Que climão!

Uma nova Miley

Depois de seu show no VMA 2013, Miley Cyrus cumpriu a promessa de que faria uma performance mais comportada nesse ano.

Mesmo assim, a apresentação de seu novo single, “Yonger Now”, divertiu a plateia.

Para a performance, Miley contou com figurantes maravilhosos, incluindo uma drag queen de 84 anos.

Coreografia ousada

Quem esperava ouvir Lorde cantando teve uma grande surpresa. A artista subiu ao palco, ~colocou uma fita cassete para tocar~ e dançou “Homemade Dynamite”, faixa do álbum “Melodrama”.

A coreografia contou com bailarinos que carregavam a estrela e a jogavam para o alto. Com passos feitos também deitada no chão, Lorde recebeu muito carinho da plateia.

A apresentação, no entanto, dividiu a opinião de muitos fãs. Enquanto um grupo achou a ideia genial, outro julgou a dança bastante “esquisita”.

Encerramento memorável

Poucos dias depois da estreia do clipe de “Swish Swish”, Katy Perry encerrou a noite com uma apresentação memorável.

Ao lado de Nicki Minaj, que agitou o público assim que apareceu, a anfitriã da festa ofereceu um verdadeiro espetáculo visual durante a performance.

Os vencedores da noite

A edição deste ano trouxe uma novidade: as categorias não foram divididas por gênero! Assim, famosos e famosas competiram entre si pelo estimado troféu de astronauta.

Enquanto Ed Sheeran foi considerado o Melhor Artista do Ano, Kendrick Lamar foi o grande vencedor da noite.

Com “Humble”, o rapper levou a melhor em seis das oito categorias em que competia.