Você já pode se inscrever para o Big Brother Brasil 18

Durante o programa relâmpago desta segunda-feira, que mostrou com a eliminação de Daniel, Tiago Leifert mandou um recadinho para todo mundo que sonha em participar do parquinho mais incendiável do país.

Segundo o apresentador, a Globo abriu as inscrições para o Big Brother Brasil 18 hoje. Acessando o site de cadastro você escolhe uma das 13 capitais disponíveis e preenche o cadastro. Ao contrário das outras edições, ele avisou que as vagas serão limitadas.

Mesmo a 17ª temporada do reality não ter chamado tanta a atenção do público como a anterior, toda a repercussão do casal Emilly e Marcos, os memes de Roberta e os GIFs animados de Ilmar beijando um macaco decorativo mostram o poder que o programa ainda tem nas redes sociais.