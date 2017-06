“Where Is the Love?” vai te fazer chorar de novo com esse vídeo

Quatorze anos atrás, surgia em nossas vidas o hit que iria virar hino: Where Is The Love?, do The Black Eyed Peas. Sim, já faz bastante tempo, mas a música nunca esteve tão atual e ainda tem o poder de tocar o coração lá no fundo. Prova disso é a participação que a banda fez no show de Ariana Grande, em Manchester, nesse domingo (4).

Sentimos a falta da Fergie no show, mas esse foi o momento mais emocionante do evento, que homenageou as vítimas do atentado que aconteceu em 22 de junho. Impossível não se emocionar com a música, especialmente no clássico refrão que diz: “Pessoas matando, pessoas morrendo. Crianças feridas e dá para ouvir elas chorando. Você põe em prática aquilo que prega? Você ofereceria a outra face?”.

Ariana não conteve as lágrimas e nós também não. Confira o vídeo: