10 drinks com espumante para animar ainda mais o fim do ano

Espumante é tudo de bom e fica ainda melhor nessa época do ano. A bebida já é maravilhosa por si só, mas que tal variar um pouco e preparar belos drinks para comemorar em grande estilo?

Aqui nós selecionamos dez, dos bem simples aos elaborados, e com certeza você vai se apaixonar por algum deles – ou por vários. Desde o clássico kir royal ao sorbet que flutua no espumante, esses drinks são sucesso garantido!

1. Clericot

O bom dessa receita é que você pode deixar tudo pré-pronto para não haver demora na hora de servir. Lembre-se de manter as frutas geladas e algumas menos delicadas – como abacaxi e uvas verdes – podem até mesmo ser congeladas. Isso vai manter a bebida fresca por mais tempo, sem que fique aguada por causa do gelo em excesso.

É bacana ter colherinhas à mão para comer as frutas e, se preferir, é possível trocar o licor de laranja por suco natural. Essa receita a gente pegou no canal Gourmet a dois, do Leonardo Rivello e do Vinicius Abrantes.

2. Aperol Spritz

Nesse drink, a receita original leva 3 partes de prosecco (que você pode substituir por espumante brut), 2 partes de Aperol (que é uma bebida italiana amarguinha, prima do Campari) e um “splash” de soda. Mas atenção: a soda usada aqui não é refrigerante de limão e sim aquela água ultra gaseificada, vendida em sifão. Se você não encontrá-la, pode substituir por água com gás mesmo. O drink é servido com muito gelo e meia rodela de laranja, em taças grandes de vinho. Um canudo fino cortado ao meio também vai muito bem.

3. Negroni Sbagliato

Esse é um drink parecido com o Aperol Spritz e, na Itália, ele é inclusive mais comum. Mesmo assim, por algum motivo, o Negroni Sbagliato não estourou no Brasil como o coquetel de Aperol. Sbagliato significa errado, pois o drink foi criado por engano quando um bartender errou a receita do tradicional Negroni. Nessa versão, ao invés de gim é usado prosecco – ou espumante brut. A receita original leva 1 parte de Campari, 1 parte de vermute vermelho e 1 parte de prosecco. Sirva em um copo baixo com muito gelo e meia rodela de laranja.

4. Belinni

Esse também é um clássico drink italiano que, basicamente, combina espumante com suco de pêssego. Na receitinha da Isadora Becker, do canal Gastronomismo, o pulo do gato é congelar o suco (de caixinha mesmo) com um pouco de limão para quebrar a doçura. Aí, é só servir os gelinhos com espumante e está pronto.

5. Rossini

Esse é um primo do Belinni, mas, ao invés de pêssego, a base aqui é o morango. Nessa receita do Jamie Oliver’s Drinks Tube, você vai usar uma colher bem rasa de chá de açúcar para cada três morangos e adicionar um pouco de suco de limão. Aí é só bater no liquidificador (ou macerar muito bem manualmente), adicionar gelo e 125 ml de prosecco – ou espumante brut – e mexer gentilmente (para que o gás não se perca por completo). Depois, basta peneirar a mistura em uma taça grande ou um copo e adicionar mais espumante à gosto.

6. Mimosa

Continuando no esquema de misturar espumante com suco de frutas, a Mimosa também é um clássico! O drink leva apenas espumante brut (1 dose) e suco de laranja (2 doses), e é tradicionalmente servido em taças longas. Prefira usar suco natural coado e sirva direto na taça, como mostra o vídeo do canal Inspired Taste.

O ideal é servir o espumante primeiro (com o copo emborcado para preservar as bolhas) e depois adicionar o suco delicadamente. Algumas pessoas acrescentam um pouco de vodka para potencializar o teor alcoólico e/ou uma cereja para decorar o fundo da taça – mas isso é totalmente opcional.

7. Old Cuban

Esse é um drink mais ousado, que faz uma mistura entre o tradicional mojito cubano, o champagne francês e ainda leva um toque de bitter (bebida amarga e bem concentrada, feita à base de ervas). Primeiramente, é preciso fazer um xarope básico de açúcar – que é algo muito usado no preparo de drinks. Basta colocar partes iguais de água e açúcar numa panela e levar ao fogo, mexendo sempre, até que esteja bem dissolvido.

Como mostra a bartender Shev Shahbazkhani, é preciso misturar 20 ml de xarope, 25 ml de suco de limão, 2 lances de bitter (sim, essa é uma medida usada no preparo de drinks e equivale à pitada na gastronomia), 5 folhas de hortelã levemente maceradas na palma da mão e 35 ml de rum envelhecido. Aí é só colocar gelo, bater na coqueteleira, servir em uma taça resfriada e adicionar cerca de 1 dose de espumante brut. A gente pegou a receita no canal Jamie Oliver’s Drinks Tube.

8. Sorbet de Frutas com Espumante

Pode ter certeza de que essa receita vai fazer seus dias de verão mais felizes! A ideia é muito simples: preparar um sorbet de frutas, servi-lo em um copo e adicionar espumante.

O site Completely Delicious indica que o espumante seja adicionado também à massa do sorbet e a receita é bem fácil. Basta misturar 2 xícaras e ½ de suco natural de tangerina a ¾ de xícara de açúcar e levar ao fogo até que tudo esteja bem dissolvido. Aí é a hora de acrescentar ½ xícara de espumante. Nesse momento, você pode deixar a mistura no fogo por mais um tempinho, caso queira evaporar um pouco do álcool, mas isso é opcional. Depois, é só congelar e servir com boleador de sorvete, acrescentando espumante por cima. A ideia é que a bola de sorbet flutue no espumante, como mostra a foto. Ah, e não esqueça de servir junto com uma colherinha, claro.

O canal Tasty também ensina a fazer outros quatro sabores de sorbet e você pode adaptá-los ao drink – com ou sem espumante na massa. Vejas as receitas AQUI.

9. Kir Royale

Fácil, docinho e muito tradicional, esse drink leva apenas espumante e licor de cassis na composição. As medidas variam em cada receita, pois é mais ou menos “no olho” mesmo. Para prepará-lo basta colocar um pouco de licor de cassis em uma taça alta e preenchê-la com espumante brut. O site Tudo Gostoso recomenda completar apenas 1/5 da taça com licor – mais do que isso torna o drink enjoativo.

10. Martini Royale Bianco

Para preparar esse drink, basta espremer meio limão em uma taça grande de vinho, adicionar 1 dose de Martini Bianco, bastante gelo, e completar com uma dose de espumante brut ou prosecco. Depois é só decorar com um ramo de hortelã levemente macerado na mão e meia rodela de limão.