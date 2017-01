14 pratos típicos da culinária paulistana

1. Coxinha zoom_out_map 1/14 (Acervo/CLAUDIA) É um sucesso absoluto em festas infantis, comemorações do trabalho ou simplesmente acompanhada de uma bela caipirinha. Há quem dispute o posto de melhor coxinha de Sampa! E olha só: para quem é vegan, também tem opção de coxinha de jaca, pois somos tod@s amantes dela <3.

2. Virado à paulista zoom_out_map 2/14 (Acervo/CLAUDIA) Depois da coxinha, se você perguntar para qualquer habitante da capital qual o prato mais comum, a resposta vai ser o virado à paulista. Porque é uma refeição realmente completa: arroz, feijão, ovo, banana, bisteca e linguiça.

3. Sanduíche de mortadela zoom_out_map 3/14 (Acervo/CLAUDIA) Pode ser que você já tenha ouvido falar desta iguaria, amplamente degustada no famoso Mercadão, no centro da cidade. Também é aquele gostoso que a gente faz em casa: o importante é ter muitas e muitas fatias de mortadela no lanche.

4. Pão na chapa com pingado zoom_out_map 4/14 (@willtubarao/Instagram/Reprodução) Ele pode ter nomes diferentes em outros estados, mas a dupla imbatível do café da manhã do bar, de casa ou da moça que vende na rua é a queridinha de paulistanos.

5. Dogão zoom_out_map 5/14 (@acaibrasilamericana/Instagram/Reprodução) Cachorro quente (ou hot dog, como preferir) é algo facilmente encontrado em todos os lugares do globo. O que o restante do mundo não tem é o que a gente chama de dogão: com purê de batata, milho, batata palha e prensado.

6. Sanduíche de pernil zoom_out_map 6/14 (Acervo/CLAUDIA) Se tem um dos lugares mais famosos, antigos e lotados de São Paulo, esse endereço é o Estadão. Não do jornal, mas o de lanches, que vende o incrível sanduíche de pernil!

7. Feijoada zoom_out_map 7/14 (Acervo/CLAUDIA) Talvez não seja o prato mais paulistano de todos os tempos, porém, a tradição de sempre ter feijoada às quartas e sábados é quase uma religiosidade. Do boteco da esquina ao restaurante Dinho's, esses dias são especiais, pois oferecem opções que vão da "light" (com linguiça, carne-seca, lombo e costela) até a completa (com pés, rabo, orelha e o que mais você quiser).

8. Pizza zoom_out_map 8/14 (Acervo/CLAUDIA) A iguaria italiana, na verdade, pouco tem a ver com sua original. O fato é que São Paulo tem um verdadeiro caso de amor com a pizza, de queijo à chocolate com morango (uma criação bastante paulistana), do delivery aos restaurantes de rodízio. Ninguém come tanto quanto a gente - a não ser, claro, os próprios italianos.

9. Pastel zoom_out_map 9/14 (Acervo/CLAUDIA) Se for o de feira, melhor ainda! É uma ótima opção de almoço, café da manhã após algumas compras de frutas e verduras no Ceasa ou até mesmo uma paradinha simpática depois do almoço. E pode ter carne, queijo, palmito ou catupiry.

10. Picadinho zoom_out_map 10/14 (Acervo/CLAUDIA) Carne picadinha, com um ovo frito daqueles (com bastante óleo, de preferência), banana e arroz é, praticamente, a santa ceia do dia a dia paulistano. Onde quer que você vá - do boteco ao restaurante chique dos Jardins -, sempre haverá um picadinho esperando por você.

11. Brigadeiro zoom_out_map 11/14 (Acervo/CLAUDIA) Independente de sua origem, o brigadeiro é não só uma paixão internacional, mas um verdadeiro troféu paulistano. Isso porque a quantidade de ~brigaderias~ da cidade é surpreendente: onde mais você encontraria lojas que só vendem o doce?

12. Petit Gâteau zoom_out_map 12/14 Reza a lenda que quem trouxe o lendário doce francês para o país foi o chef Erick Jacquin, mas, independente disso, essa é a sobremesa que existe em TODOS os lugares de SP. Sério, todos.

13. Sonho de padaria zoom_out_map 13/14 (Acervo/CLAUDIA) Depois de comer ~aquele pão na chapa~, tomar seu café na "padoca da esquina", o que finaliza esse momento glorioso das manhãs preguiçosas do fim de semana é o sonho. Cremoso, recheado, repleto de açúcar em cima e muito amor.