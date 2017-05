15 receitas de uma panela só que são absurdamente práticas

Relaxa, amiga, a gente sabe: a vida é corrida, as tarefas são muitas e, quando chega a hora de cozinhar, é bem capaz de você perder todo e qualquer ânimo só em pensar na louça que vai precisar lavar depois.

Olha, a solução para a grande correria da vida é um mistério que todos ainda estamos tentando desvendar – mas se tem um aspecto específico dessa confusão sobre o qual nós podemos te ajudar, ele é a cozinha.

Essas 15 receitas que listamos vão, com toda a certeza deste mundo, aquecer o seu pequeno coração. O motivo? Elas sujam UMA SÓ PANELA.

1. Você pode fazer um macarrãozinho junto com o molhinho – tudo muito pratiquinho.

2. E o melhor: ele tem muitas variações. Com frango e calabresa…

3. Essa aqui, é o famoso, quentinho e gostoso Macarrão com Queijo, gente!

4. E essa aqui, com muita cremosidade e nenhuma crueldade? Sim, 100% vegano!

5. Carboidrato, a gente te ama. Principalmente quando você suja poucas louças.

6. A Rita Lobo, aquela maravilhosa, tem várias receitas práticas desse jeitinho no canal do YouTube.

7. Várias mesmo. Até risoto!

8. Picadinho com sabor do oriente…

9. E frigideira baiana! Não sabe o que é, meu rei? Então veja!

10. Volta ao mundo em uma panela só: tem curry indiano…

11. E até sobremesa! Obrigada, Rita Lobo ❤

12. Sua avó já sabia que bom mesmo é fazer tudo em uma panela só. Que tal galinhada?

13. Tartine ❤ ❤ ❤

14. Dá para ser fitness em uma panela só também!

15. E para encerrar… acredite: LASANHA em uma panela só. Parabéns para a gente.

Com essa lista, registramos a campanha não-oficial do MdeMulher por uma vida mais feliz, com mais água na boca e menos água na pia. É só isso que temos a dizer. Bom apetite – e, acima de tudo, boa não-lavação-de-louças!