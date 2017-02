16 bares brasileiros que você precisa conhecer

Gostoso mesmo é aproveitar o verão em boa companhia, claro. Mas melhor ainda é desfrutar a companhia dos amigos em um ambiente de encher os olhos (e o estômago). Para completar, o local deve ter bebidas refrescantes e saborosas, comidinhas que vão dos típicos petiscos de boteco a verdadeiras experiências gastronômicas, trilha sonora animada e decoração bem pensada. Com uma mistura certeira como essa, fica difícil não querer voltar ao lugar diversas vezes.

Confira a seguir uma lista de bares e restaurantes em oito capitais do Brasil que valem a visita – há desde casas intimistas com drinques elaborados até pubs para curtir clássicos do rock’n’roll com uma cerveja artesanal na mão. É só escolher aquele que é a sua cara e aproveitar o fim de semana.

RIO DE JANEIRO

Bar Sobe

Localizado no terraço de um casarão tombado no Jardim Botânico, zona sul do Rio, este bar faz sucesso com sua vasta carta de drinques exclusivos, todos assinados pelo renomado barman William Barão. O Biriba (R$ 26,90), com cachaça, purê de fruta-do-conde caramelizada, gotas de tintura de canela, suco de blueberry e limão desidratado, é uma de suas celebradas criações. Já o menu valoriza clássicos da cozinha brasileira, como os sticks de queijo coalho empanados na farinha panko e servidos com mel de pimenta e creme de goiabada (R$ 24,90). A vista para o Corcovado e para as palmeiras do Jardim Botânico completa a experiência.

Serviço

Bar Sobe

Rua Pacheco Leão, 724 D, Jardim Botânico, Rio de Janeiro

Telefone: (21) 3114-7691

http://www.facebook.com/barsobe

Meza Bar

O bar abriu as portas em 2008 para trazer um toque sofisticado à Cidade Maravilhosa, tão conhecida pelos botecos onde a cerveja reina absoluta. Com uma carta de drinques originais, ambiente confortável e opções de comidinhas mais elaboradas, logo tornou-se um dos hotspots do Rio. Da coquetelaria com jeito carioca – alegre, leve e colorida –, o Jeannie G (R$ 29) ganha destaque: a bebida leva vodca Ketel One em infusão de sementes de guaraná, abacaxi, vermute tinto, licor Strega e óleo saccharum de limões. Entre as opções de petiscos, a porção de bolinho de risoto de açafrão recheado como queijo e pesto de manjericão (R$ 29; 6 unidades) é um dos mais cobiçados.

Serviço

Meza Bar

Rua Capitão Salomão, 69, Humaitá, Rio de Janeiro

Telefone: (21) 3239-1951

mezabar.com.br

PORTO ALEGRE

Biermarkt Vom Fass

Embalados por clássicos do rock dos anos 60, 70 e 80, os frequentadores têm à disposição 24 tipos de chope (300 ml; entre R$ 10 e R$ 27), todos em copos especiais para cada variação da bebida, extraindo o máximo de aroma e sabor. As iscas de filé betrunken (R$ 49), prato mais pedido da casa, são flambadas na cerveja escura e gratinadas com molho branco e queijo gruyère – acompanhamento perfeito para cervejas dos estilos dunkel, stout, porter, dubbel e de guarda.

Serviço

Biermarkt Vom Fass

Rua Barão de Santo Ângelo, 497, Moinhos de Vento, Porto Alegre

Telefone: (51) 3574-0927

biermarkt.com.br

Solar Coruja

Após uma reforma, o bar, instalado em um casarão do Centro Histórico de Porto Alegre, reabriu no fim de 2016 prometendo uma fusão de arte, gastronomia, música e cerveja. Além das seis torneiras que servem variedades de Coruja (R$ 12; 330 ml), o espaço traz uma brassagem, que permite que o cliente produza cervejas experimentais. O cardápio da casa varia semanalmente, com criações de chefs convidados. A dica é curtir os longos dias do verão do Sul na agradável área externa do bar.

Serviço

Solar Coruja

Rua Riachuelo, 525, Centro, Porto Alegre

Telefone: (51) 3095-0525

http://www.facebook.com/SolarCoruja

SÃO PAULO

BTNK

Inspirado na geração beat, movimento cultural conduzido pelo escritor americano Jack Kerouac nos anos 50, este bar funciona em uma antiga estação de trem totalmente reformada na zona leste de São Paulo. Lá, há um vagão-restaurante que serve pratos desenvolvidos pela equipe do Cateto Bar, como o Country Club Sandwich (R$ 27), de peito de peru defumado, mussarela de búfala, tomates italianos e bacon. Do bar, saem drinques criados pelo mixologista Fernando Lisboa, como o Howl (R$ 35), que leva bourbon, Aperol, Carpano, xarope de gengibre e espumante. Curtiu?

Serviço

BTNK

Rua Visconde de Parnaíba, 1253, Mooca, São Paulo

btnk.art.br

Jazz nos Fundos

Em novo endereço desde o ano passado, o tradicional bar de jazz da capital paulista preserva o DNA da antiga casa, que ficava nos fundos de um estacionamento, com música instrumental de qualidade. No menu, há drinques, cervejas (R$ 10; a Stella Artois) e petiscos, como as batatinhas do Ian, forneadas com alecrim e sal grosso (R$ 16). O ambiente é intimista, na medida tanto para curtir os amigos quanto para casais.

Serviço

Jazz nos Fundos

Rua Cardeal Arcoverde, 742, Pinheiros, São Paulo

Telefone: (11) 3083-5975

jazznosfundos.net

CURITIBA

Cervejaria da Vila

Em funcionamento desde dezembro de 2004, este bar de Curitiba é conhecido por sua ampla variedade de cervejas artesanais. São 14 opções de chope e cerca de 120 rótulos de cerveja. Faz sucesso o Black Napal (R$ 24,90), um pint estilo porter com uma dose de uísque escocês single malt. Para acompanhar, cai bem a porção de alcatra no molho de cerveja (R$ 29,90). A trilha sonora é recheada de clássicos do rock’n’roll.

Serviço

Cervejaria da Vila

Rua Mateus Leme, 2631, Bom Retiro, Curitiba

Telefone: (41) 3015-4620

http://www.facebook.com/cervejariadavila

Hop’n’roll

Este bar é comandado por quatro irmãos de Curitiba e promete uma experiência completa no mundo da cerveja artesanal, desde seu processo de fabricação até o consumo. Entre as opções, há 32 variações de chope e uma carta de cervejas com cerca de 120 rótulos, entre nacionais e importados. As mais procuradas são a Solana Star e a Pamela, produções próprias do bar (R$ 13; 580 ml). Para matar a fome, a sugestão é a saborosa pirâmide de fritas (R$ 31).

Serviço

Hop’n’roll

Rua Mateus Leme, 950, Centro Cívico, Curitiba

Telefone: (41) 3408-4486

hopnroll.com.br

BELO HORIZONTE

Chá Comigo

Nesta casa de chás, não existem garçons ou reservas – é só chegar e fazer o pedido no balcão. É um espaço simples, ideal para colocar o papo em dia com os amigos, ler e até trabalhar. O Chá Comigo foi idealizado pela jornalista Laura Damasceno e serve, além de chás alemães – o ótimo Rooibos Original (R$ 9,90), feito a partir de um arbusto da África do Sul, tem sabor adocicado –, cafés, pães de queijo recheados, sanduíches, saladas, bruschettas, bolos e doces. A torta de bem-casado (R$ 13 a fatia) é pedida certa.

Serviço

Chá Comigo

Rua Leopoldina, 634, Santo Antônio, Belo Horizonte

Telefone: (31) 2555-7730

chacomigobh.com

Stadt Jever

A tradicional casa alemã, em funcionamento desde 1983, tem um público fiel que costuma lotar o balcão e as mesas temáticas, como a rockabilly. O chope pode vir nos tamanhos 300 ml, 500 ml, torre e metro – o Wäls Cristal sai por R$ 7,40 na versão menor. Para entrar no clima, o joelho de porco com chucrute e batata (R$ 59,90) é a opção perfeita. Se quiser uma alternativa mais leve, vá de filé com batata souté, salada e pão de alho (R$ 64,90).

Serviço

Stadt Jever

Avenida do Contorno, 5771, Carmo, Belo Horizonte

Telefone: (31) 3223-5056

stadtjever.com.br

RECIFE

Haus Lajetop & Beergarden

O bar do Recife tem inspiração alemã e atmosfera descontraída – a trilha sonora muitas vezes é escolhida diretamente pelos clientes na radiola. Os frequentadores ficam à vontade para compartilhar bebidinhas e petiscos, como a bratwurst (R$ 35), linguiça alemã picante com molho de cerveja escura. Um dos destaques da carta de drinques é o Neon Grün (R$ 18), com vodca, mix de frutas verdes e gengibre. Nos três ambientes da casa, predominam ritmos como indie, disco, rock e deep house.

Serviço

Haus Lajetop & Beergarden

Avenida Herculano Bandeira, 513, Pina, Recife

Telefone: (81) 97333-4215

http://www.facebook.com/haaaaausbar

Nez Bistrô

Um sobrado do século 17, que funcionou como senzala de um engenho, hoje abriga este bistrô recifense com cozinha de influência franco-italiana. No projeto da arquiteta Juliana Monteiro, a estrutura original do imóvel foi recuperada com uso de materiais típicos da época. Entre os pratos mais pedidos do menu figuram as trufas cremosas de pato (R$ 39) e o mignon em crosta de prima donna (R$ 69). A mille-feuille (R$ 29) é a sugestão da casa para arrematar a refeição.

Serviço

Nez Bistrô

Praça de Casa Forte, 314, Casa Forte, Recife

Telefone: (81) 3441-7873

nezbistro.com.br

BRASÍLIA

Moto Bar RD-50

Instalado no Setor de Oficinas do Sudoeste, em Brasília, este motobar temático vive cheio. E não à toa – além da mesa de sinuca e da cerveja na temperatura ideal, a casa conta com um cardápio recheado de boas opções, como o picadinho (R$ 58), com farofa, caldinho de feijão, banana frita, arroz e ovo frito. Além das geladas, drinques como o Jack Soda (R$ 20), com Jack Daniel’s, limão e soda, agradam em cheio aos amantes de motocicletas da capital federal.

Serviço

Moto Bar RD-50

QMSW 02, conjunto B, lote 14, Brasília

Telefone: (61) 2194-7776

http://www.facebook.com/motobarRD50

Santuário

Das 12 torneiras de chope deste bar brasiliense saem variedades como a Citra Azacca Oktoberfest (R$ 26; 300 ml), a Brooklyn Brown Ale (R$ 22; 300 ml) e a nacional Tupiniquim Citrus Bomb (R$ 16; 300 ml). Na hora de matar a fome, fazem sucesso as opções de embutidos, como a linguiça cacciatore (R$ 44), de carne suína com pimenta jalapeño e cominho, produzida artesanalmente em Brasília. Tudo isso embalado por uma seleção de clássicos do rock, folk e blues.

Serviço

Santuário

CLN 214, bloco C, loja 27, Brasília

Telefone: (61) 3039-5667

http://www.facebook.com/SantuarioCC

SALVADOR

Rhoncus Pub & Beer Store

Entre as várias opções do movimentado bairro do Rio Vermelho, em Salvador, o Rhoncus foi inspirado nos tradicionais pubs ingleses e irlandeses, com espaços de madeira e aconchegantes áreas reservadas. E, para os amantes de cerveja, o que não falta é variedade: o lugar tem 250 tipos de cervejas artesanais, com destaque para o rótulo da casa (R$ 22; 600 ml). Há também diversos quitutes, como os salsichões alemães (R$ 34). O Rhoncus conta ainda com um palco, onde acontecem apresentações de bandas de quinta-feira a sábado.

Serviço

Rhoncus Pub & Beer Store

Rua Oswaldo Cruz, 122, Rio Vermelho, Salvador

Telefone: (71) 3019-4344

rhoncus.com.br

Groove Bar

“Música, diversão e arte” é o lema deste bar da capital baiana que tem uma programação caprichada de covers de bandas de rock, o que já lhe rendeu alguns títulos de melhor balada com música ao vivo da cidade. Entre um hit e outro, os clientes saboreiam drinques, como cuba libre (R$ 17) e gin tônica (R$ 17), e matam a fome com comidinhas típicas de boteco: a generosa porção de mignon com fritas (R$ 34,99) está entre os pratos favoritos da casa.

Serviço

Groove Bar

Rua Marquês de Leão, 351A, Barra, Salvador

Telefone: (71) 3267-5124

groovebar.com.br