25 ovos diferentões para saborear nesta Páscoa

Ovo crispy black & white, com dupla casca de chocolate branco com chocolate ao leite crocante, recheada com brigadeiro tradicional, bolo de chocolate e cobertura de mini cookies com gotas e riscos de chocolate. R$ 60 com 450g, da Marcelle Caramelle www.marcellecaramelle.com (Marcelle Caramelle/Divulgação)

Sem lactose - mousse de chocolate vegano, brownie com pasta de amendoim e torta de limão.R$69,90 cada, com 350g, da Beefit https://www.facebook.com/eubeefit/?fref=ts (Lipe Borges/Divulgação)

Com cheesecake de frutas vermelhas e limão. R$ 50 com 250g, da Doce Cream www.docecream.com.br (Doce Cream/Divulgação)

Casca meio amarga ou ao leite recheada de brigadeiro. R$ 50 com 250g da Carolina Prada - www.carolinaprada.com.br (Carolina Prada/Divulgação)

Galinha aramada com seis ovos recheados. R$ 90, com 70g cada ovo, da Genoveva Doçaria http://www.genovevadoces.com.br/ (Geison Zelinschi/Divulgação)

De colher, metade pão de mel, metade bolo de chocolate com brigadeiro. R$ 45, com 350g, da Nena Chocolates http://www.nenachocolates.com.br/ (Nena/Divulgação)

Com coelho e ovinhos de 71 % cacau da Amazônia, orgânico, feito no conceito "bean to bar", quando a empresa controla todo o processo desde as amêndoas de cacau. R$ 51 com 200g, da Andrei Martinez www.andreimartinezchocolatier.com.br (Andrei Martinez/Divulgação)

Veganos, 100% cacau, sem soja, com recheios de paçoca, prestígio, brigadeiro e flocos de arroz. Vem na bolsa de abacaxi. R$ 65 com 350g, da Botões de Amora. www.facebook.com/Botoesdeamora/ (Botões de Amora/Divulgação)

Veganos, de chocolate ao leite de soja ou amargo belga. R$ 75 com 350g, da Asseama www.asseama.org.br (Asseama/Divulgação)

Cesta com 50 miniovos de chocolate Callebaut ao leite e amargo. R$ 75, com total de 250g. Mara Mello para Sweetshop. Rua Alagoas, 852, Higienópolis, São Paulo - SP (Mara Mello/Divulgação)

Inspirados no mundo da moda, feitos com chocolate colombiano ao leite. R$70 com R$ 200g, da Patisserie Douce France www.patisseriedoucefrance.com.br (Felipe Gabriel/Divulgação)

Recheado na hora da compra com os bolos clássicos da marca, como o crocante África. R$89, da Amor aos Pedaços www.amoraospedacos.com.br (Amor aos Pedaços/Divulgação)

De chocolate belga recheado com pudim de leite. R$ 35, da Senhor Pudim https://www.senhorpudim.com (Senhor Pudim/Divulgação)

De chocolate belga com ganache de vinho do porto. R$ 89,90 com 250g, da B.Lém Portuguese Bakery https://www.blembakery.com (B.Lém Bakery/Divulgação)

De chocolate belga com minidiamantes recheados de champanhe. R$150 com 550g, da P.Puel http://ppuel.com.br/ (P Puel/Divulgação)

Harmonizado com cerveja. De chocolate ao leite com amêndoas e cerveja Wäls Petroleum. R$ 114,70 com 250g e cerveja de 375 ml, da Kopenhagen www.kopenhagen.com.br (Kopenhagen/Divulgação)

Trio de ovos recheados com brigadeiro, sabores a escolher. R$ 70, da Doce Ventura www.doceventura.com (Doce Ventura/Divulgação)

De chocolate ao leite, decorado. R$48,50 com 350g, da Mariza Soares http://facebook.com/marizasoareschocolates (Mariza Soares/Divulgação)

Caixa com seis ovos recheados de doce de leite, trufa e creme com castanha. R$ 72, da Fioca para Sweetshop. Rua Alagoas, 852, Higienópolis, São Paulo - SP (Fioca/Divulgação)

Inspirados no mundo da moda, feitos com chocolate colombiano amargo. R$70 com R$ 200g, da Patisserie Douce France www.patisseriedoucefrance.com.br (Felipe Gabriel/Divulgação)

Recheado com creme brulée, com creme, baunilha e cristais de açúcar queimado. R$ 79, com 300g, da Ofner www.ofner.com.br (Ofner/Divulgação)

Ovo porco espinho de chocolate ao leite. Pode ter toque de frutas vermelhas, laranja, framboesa ou limão, de acordo com os confeitos. R$ 135, da Chocolat du Jour www.chocolatdujour.com.br (Chocolat du Jour/Divulgação)

Recheado com petit gateau. R$ 119, da Le Chef Gatô www.lechefgato.com.br (Le Chef Gatô/Divulgação)