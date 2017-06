Alguém uniu as melhores comidas do mundo em um fondue de coxinha

Você já sabe como funciona: o fondue, prato clássico da Suíça, consiste no ~mergulho~ de carnes, pães ou torradinhas em maravilhosos molhinhos de queijo. Como foi que, até agora, porém, ninguém tinha tido a brilhante ideia de substituir “carnes, pães e torradinhas” por outras comidas?

Foi justamente neste ponto que o Brasil acaba de colaborar com esta receita invernal. Porque, se nós entendemos (e muito bem) de comidas gostosas, nós não assimilamos o conceito de limites – e criamos o fondue com nada mais nada menos do que… coxinha.

Na semana passada, alguém que teve a brilhante ideia de unir o melhor do Brasil com a Suíça e compartilhar uma foto disso na internet. É óbvio que todo mundo foi à loucura. Imagina, afinal, como isso deve ser gostoso?

Fondue de coxinha com catupiry O brasileiro manda o limite pro caralho pic.twitter.com/zd1CPJmAXr — JIMMY (@____JIMMY) June 9, 2017

Quem estava na dúvida agora já tem um programa surrealmente delicioso para o Dia dos Namorados, né? O único problema que resta é uma dúvida terrível: você vai se declarar para o seu amor ou para o fondue de coxinha?

fondue de coxinha no CAPTUPRY

ao mesmo tempo q eu julgo eu quero

tipo aquelas beata do interior falando mal das trepadeira da cidade — Seje Cx2 (@sejehomi) June 10, 2017

não posso morrer antes de comer fondue de catupiry e coxinha — Gabriela Vaz (@gabievaz) June 10, 2017