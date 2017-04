Aprenda a escolher o vinho de acordo com a uva

Em determinados momentos, estejamos sozinhas ou acompanhadas, um bom vinho é o melhor complemento que se deseja. Pode ser para curtir uma série na TV ou o fim do dia em casa, para um jantarzinho informal com as amigas ou para um encontro romântico. O vinho certo sempre é bem-vindo.

Aí entra uma questão que deixa muita gente confusa: qual é o vinho certo? São tantas as variedades de uvas nos rótulos que às vezes a pessoa se guia só pelo “seco” ou “suave” escrito abaixo do nome da bebida.

Mas não precisa ser assim. A seguir, apresentamos os dez principais tipos de uvas usados para produzir os vinhos e espumantes encontrados à venda no Brasil. Entendendo como é o gosto de cada fruta e das bebidas feitas a partir delas, ficará bem mais fácil escolher sua próxima garrafa.

Tim-tim!

Leia mais: Os benefícios do vinho à saúde

Cabernet Sauvignon

Devido à sua alta qualidade, é considerada a rainha das uvas tintas. Originária da região de Bordeaux, no sudoeste da França (já pertinho do Oceano Atlântico), esta uva se adapta muito facilmente a novos solos e se espalhou por todos os continentes. Resultado: em praticamente todos os países produtores de vinhos haverá a variedade Cabernet Sauvignon.

Seu gosto lembra: ameixa, amora, cereja madura, café (o fruto, não a bebida)

O aroma da bebida é: terroso

Seu vinho é: tinto, seco, denso, encorpado, com uma cor escura bem profunda

Merlot

Também originou-se na região de Bordeaux, na França, e se espalhou pelo mundo, mas é um pouco mais exigente para se adaptar a um solo diferente. No Brasil, a região que melhor acolheu esta uva foi a serra gaúcha, especialmente as cidades de menor altitude.

Seu gosto lembra: amora, mirtilo, ameixa

O aroma da bebida é: floral (lembra o cheirinho de rosas); quando amadurecido em carvalho, seu vinho fica com um toque de chocolate

Seu vinho é: tinto, seco, frutado, aveludado, cor de rubi; quanto mais velho, mas aveludado (ou seja, mas delicadamente desce pela garganta)

Tannat

Ela veio do sul da França, mas é a uva símbolo do Uruguai – não à toa, a maioria dos vinhos uruguaios é Tannat. Suas principais características são ser escura e rica em taninos – um mecanismo de defesa das plantas que dá a elas um certo amargor, especialmente quando estão mais verdes.

Seu gosto lembra: Cereja madura, frutas vermelhas

O aroma da bebida é: Achocolatado com notas de café

Seu vinho é: tinto, encorpado, amargo, com uma cor bem intensa

Chardonnay

Esta é a rainha das uvas brancas. Sua origem é a Borgonha, na França, e ela também é uma uva bastante adaptável a novos solos – portanto, presente em muitos dos países que produzem vinhos. Quando madura, ela fica cor de âmbar e quase transparente. Linda, linda!

Seu gosto lembra: abacaxi, maçã verde, pera

O aroma da bebida é: frutado; quando amadurecido em carvalho, seu vinho fica com cheirinho de baunilha

Seu vinho é: branco, seco, frutado, amanteigado (macio), bem pouco ácido e com um tom puxando para o amarelo escuro

Gewürztraminer

A região de onde vem esta uva explica rapidamente seu nome: a Alsácia, na França, quase na divisa com a Alemanha. Ela é bem delicada e seu cultivo é difícil. É uma uva considerada “picante”, o que também está em seu nome: Gewürz, em alemão, significa tempero.

Seu gosto lembra: maçã verde, pera, lichia

O aroma da bebida é: uma mistura de floral com especiarias (gengibre, principalmente)

Seu vinho é: branco, entre o leve e o encorpado, um pouco ácido

Sauvignon Blanc

Dá para perceber que a região de Bordeaux, na França, é bem rica em variedades de uvas, porque esta também é de lá. Fizeram pesquisas de DNA e descobriram que a Sauvignon Blanc é “parente” da Cabernet Sauvignon, embora suas cores e seus sabores sejam bem diferentes.

Seu gosto lembra: pomelo, laranja doce

O aroma da bebida é: parecido com o de grama cortada

Seu vinho é: branco, seco, refrescante, ácido

Riesling Itálico

Foi o primeiro tipo de uva nobre a ser usado em vinhos brancos no Brasil. Isso porque ela veio da Itália com os imigrantes que se estabeleceram na serra gaúcha no fim do século 19, e por lá eles já começaram suas plantações para dar continuidade ao trabalho que faziam em sua terra natal. É usada para vinhos e espumantes.

Seu gosto lembra: limão, laranja, carambola

O aroma da bebida é: uma mistura de cítrico com frutas brancas

Seu vinho é: branco, frutado, fresco, pouco ácido

Prosecco

Vem da região do Veneto, na Itália, e é conhecida no mundo todo como sinônimo de uva para fazer espumante.

Seu gosto lembra: limão, pomelo, maçã verde

O aroma da bebida é: cítrico

Seu vinho é: branco, leve, fresco, frutado

Pinot Noir

É uma uva superdelicada, originária da França, que gera vinhos que ficam melhores com o passar dos anos. A regra de “quanto mais velho, melhor” se aplica direitinho aos vinhos de Pinot Noir. É a uva usada para fazer também a maioria dos espumantes

Seu gosto lembra: framboesa, morango, cereja

O aroma da bebida é: forte, uma mistura de especiarias e couro

Seu vinho é: branco ou rosé, intenso, ácido, marcante

Moscato Giallo

De origem italiana, esta uva é bem “carnosa” e tem um tom amarelo forte. Os vinhos produzidos com ela, porém, ficam bem clarinhos. A maioria dos vinhos de sobremesa é feita com uva Moscato Giallo, e também é dela o espumante tipo Moscatel.

Seu gosto lembra: maçã verde, pêssego, nectarina

O aroma da bebida é: floral (lembra flores do campo)

Seu vinho é: branco, doce, aromático, levinho

Fontes: Vitivinícola Cordilheira de Santana e Vinícola Salton