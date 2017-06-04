Bolos com “penas de chocolate” viram sensação no Instagram

A confeitaria Kalabasa – que fica em Moscou, na Rússia – está fazendo o maior sucesso por conta de seus bolos diferentões. O visual inusitado fica por conta das “penas de chocolate” que são dispostas por cima do bolo, sempre na vertical. O efeito do chocolate fica parecido ao de uma pincelada grossa de tinta.
A Kalabasa também faz bolos mais tradicionais, mas esses certamente são os que chamam mais a atenção. A adição de corante ao chocolate deixa o resultado ainda mais fantástico, seja em composições bem coloridas ou mais sóbrias.
Certamente o visual não agrada a todo mundo, mas não dá para negar que a ideia é muito criativa. Olha só:
Наш трёхъярусный Красный бархат похож на живописный ягодный водопад 🌺🍒 // Мы открыты ежедневно по адресу Набережная Академика Туполева, 15к26 (м. Бауманская). Пн-пт: 11-20:00 Сб-вс: 11-21:00 // Забронировать сладости из магазина, уточнить наличие, забронировать торт целиком или заказать торт к определенной дате можно по телефонам: ☏ 7(926) 308-33-38 ☏ 7(926) 706-33-88 (только звонки!) ✎ пишите нам на kalabasa@kalabasa.ru ❃ ассортимент можно посмотреть ☞ Shop.kalabasa.ru ☞ Заказать торт
Всё в ваших руках, не бойтесь экспериментировать и верьте в себя! этим принципом мы руководствуемся при создании декоров наших неповторимых тортов💫 //Мы открыты ежедневно по адресу Набережная Академика Туполева, 15к26 (м. Бауманская). Пн-пт: 11-20:00 Сб-вс: 11-21:00 // Забронировать сладости из магазина, уточнить наличие, забронировать торт целиком или заказать торт к определенной дате можно по телефонам: ☏ 7(926) 308-33-38 ☏ 7(926) 706-33-88 (только звонки!) ✎ пишите нам на kalabasa@kalabasa.ru ❃ ассортимент можно посмотреть ☞ Shop.kalabasa.ru ☞ Заказать торт
Доброе утро, друзья! Фантастически хорошего настроения! #kalabasa_feathers_cake //Мы открыты ежедневно по адресу Набережная Академика Туполева, 15к26 (м. Бауманская). Пн-пт: 11-20:00 Сб-вс: 11-21:00 // Забронировать сладости из магазина, уточнить наличие, забронировать торт целиком или заказать торт к определенной дате можно по телефонам: ☏ 7(926) 308-33-38 ☏ 7(926) 706-33-88 (только звонки!) ✎ пишите нам на kalabasa@kalabasa.ru ❃ ассортимент можно посмотреть ☞ Shop.kalabasa.ru ☞ Заказать торт
Ярких снов, друзья!#kalabasa_feathers_cake Не забывайте, что сладости из нашего магазина мы с удовольствием можем доставить вам в течение дня домой или в любую точку Москвы, а так же Московской Области! //Мы открыты ежедневно по адресу Набережная Академика Туполева, 15к26 (м. Бауманская). Пн-пт: 11-20:00 Сб-вс: 11-21:00 // Забронировать сладости из магазина, уточнить наличие, забронировать торт целиком или заказать торт к определенной дате можно по телефонам: ☏ 7(926) 308-33-38 ☏ 7(926) 706-33-88 (только звонки!) ✎ пишите нам на kalabasa@kalabasa.ru ❃ ассортимент можно посмотреть ☞ Shop.kalabasa.ru ☞ Заказать торт
Шоколадные перья – идеально к любому мероприятию, ведь можно варьировать цвета! Сегодня в нашей витрине вы найдёте: – Прага – Шоколадный торт с шоколадным ганашем – Медовик – Брауни-Чизкейк – Муравейник – Чизкейк классический – Чизкейк-Oreo – Лимонный торт – Сливочно-сырный торт на бисквите из тёмного шоколада с вишнёвым конфитюром – Сливочно-сырный торт на бисквите из тёмного шоколада с апельсиновым конфитюром – Карамельный Наполеон – Ванильный Наполеон – Сырный Наполеон – Капкейки с ягодной пропиткой – Макарон лимонные – Пирожное "Павлова" классическая – Мини-Пирожное "Павлова" с лаймом – Сливочный мини-тарт – Эклеры – Пирожное-суфле на корже "Картошка" – Пирожное "Картошка" классическая – Пирожное "Картошка" медовая – Пирожное "Картошка" кокосовая – Ириски с кунжутом – Ириски с фисташкой – Овсяное печенье – Лавандовое печенье – Маршмеллоу с черной смородиной //Забронировать сладости из магазина, уточнить наличие, забронировать торт целиком или заказать торт к определенной дате можно по телефонам: ☏ 7(926) 308-33-38 ☏ 7(926) 706-33-88 (только звонки!) ✎ пишите нам на kalabasa@kalabasa.ru ❃ ассортимент можно посмотреть ☞ Shop.kalabasa.ru ☞ Заказать торт
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Шоколадные перья на шоколадном торте💥#kalabasa_feathers_cake Не забывайте, что сладости из нашего магазина мы с удовольствием можем доставить вам в течение дня домой или в любую точку Москвы, а так же Московской Области! //Мы открыты ежедневно по адресу Набережная Академика Туполева, 15к26 (м. Бауманская). Пн-пт: 11-20:00 Сб-вс: 11-21:00 // Забронировать сладости из магазина, уточнить наличие, забронировать торт целиком или заказать торт к определенной дате можно по телефонам: ☏ 7(926) 308-33-38 ☏ 7(926) 706-33-88 (только звонки!) ✎ пишите нам на kalabasa@kalabasa.ru ❃ ассортимент можно посмотреть ☞ Shop.kalabasa.ru ☞ Заказать торт
Бодрого утро, друзья! Не забывайте, что сладости из нашего магазина мы с удовольствием можем доставить вам в течение дня домой или в офис! //Мы открыты ежедневно по адресу Набережная Академика Туполева, 15к26 (м. Бауманская). Пн-пт: 11-20:00 Сб-вс: 11-21:00 // Забронировать сладости из магазина, уточнить наличие, забронировать торт целиком или заказать торт к определенной дате можно по телефонам: ☏ 7(926) 308-33-38 ☏ 7(926) 706-33-88 (только звонки!) ✎ пишите нам на kalabasa@kalabasa.ru ❃ ассортимент можно посмотреть ☞ Shop.kalabasa.ru ☞ Заказать торт