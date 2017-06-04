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Gastronomia

Bolos com “penas de chocolate” viram sensação no Instagram

Feitos por uma confeitaria russa, esses bolos diferentões estão fazendo o maior sucesso.

Por Júlia Warken
access_time 4 jun 2017, 11h00

(@kalabasa/Instagram)

A confeitaria Kalabasa – que fica em Moscou, na Rússia – está fazendo o maior sucesso por conta de seus bolos diferentões. O visual inusitado fica por conta das “penas de chocolate” que são dispostas por cima do bolo, sempre na vertical. O efeito do chocolate fica parecido ao de uma pincelada grossa de tinta.

A Kalabasa também faz bolos mais tradicionais, mas esses certamente são os que chamam mais a atenção. A adição de corante ao chocolate deixa o resultado ainda mais fantástico, seja em composições bem coloridas ou mais sóbrias.

Certamente o visual não agrada a todo mundo, mas não dá para negar que a ideia é muito criativa. Olha só:

Наш трёхъярусный Красный бархат похож на живописный ягодный водопад 🌺🍒 // Мы открыты ежедневно по адресу Набережная Академика Туполева, 15к26 (м. Бауманская). Пн-пт: 11-20:00 Сб-вс: 11-21:00 // Забронировать сладости из магазина, уточнить наличие, забронировать торт целиком или заказать торт к определенной дате можно по телефонам: ☏ 7(926) 308-33-38 ☏ 7(926) 706-33-88 (только звонки!) ✎ пишите нам на kalabasa@kalabasa.ru ❃ ассортимент можно посмотреть ☞ Shop.kalabasa.ru ☞ Заказать торт

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Всё в ваших руках, не бойтесь экспериментировать и верьте в себя! этим принципом мы руководствуемся при создании декоров наших неповторимых тортов💫 //Мы открыты ежедневно по адресу Набережная Академика Туполева, 15к26 (м. Бауманская). Пн-пт: 11-20:00 Сб-вс: 11-21:00 // Забронировать сладости из магазина, уточнить наличие, забронировать торт целиком или заказать торт к определенной дате можно по телефонам: ☏ 7(926) 308-33-38 ☏ 7(926) 706-33-88 (только звонки!) ✎ пишите нам на kalabasa@kalabasa.ru ❃ ассортимент можно посмотреть ☞ Shop.kalabasa.ru ☞ Заказать торт

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Доброе утро, друзья! Фантастически хорошего настроения! #kalabasa_feathers_cake //Мы открыты ежедневно по адресу Набережная Академика Туполева, 15к26 (м. Бауманская). Пн-пт: 11-20:00 Сб-вс: 11-21:00 // Забронировать сладости из магазина, уточнить наличие, забронировать торт целиком или заказать торт к определенной дате можно по телефонам: ☏ 7(926) 308-33-38 ☏ 7(926) 706-33-88 (только звонки!) ✎ пишите нам на kalabasa@kalabasa.ru ❃ ассортимент можно посмотреть ☞ Shop.kalabasa.ru ☞ Заказать торт

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Шоколадные перья на шоколадном торте💥#kalabasa_feathers_cake Не забывайте, что сладости из нашего магазина мы с удовольствием можем доставить вам в течение дня домой или в любую точку Москвы, а так же Московской Области! //Мы открыты ежедневно по адресу Набережная Академика Туполева, 15к26 (м. Бауманская). Пн-пт: 11-20:00 Сб-вс: 11-21:00 // Забронировать сладости из магазина, уточнить наличие, забронировать торт целиком или заказать торт к определенной дате можно по телефонам: ☏ 7(926) 308-33-38 ☏ 7(926) 706-33-88 (только звонки!) ✎ пишите нам на kalabasa@kalabasa.ru ❃ ассортимент можно посмотреть ☞ Shop.kalabasa.ru ☞ Заказать торт

A post shared by 🎂 Торты на заказ, кондитерская (@kalabasa) on

Бодрого утро, друзья! Не забывайте, что сладости из нашего магазина мы с удовольствием можем доставить вам в течение дня домой или в офис! //Мы открыты ежедневно по адресу Набережная Академика Туполева, 15к26 (м. Бауманская). Пн-пт: 11-20:00 Сб-вс: 11-21:00 // Забронировать сладости из магазина, уточнить наличие, забронировать торт целиком или заказать торт к определенной дате можно по телефонам: ☏ 7(926) 308-33-38 ☏ 7(926) 706-33-88 (только звонки!) ✎ пишите нам на kalabasa@kalabasa.ru ❃ ассортимент можно посмотреть ☞ Shop.kalabasa.ru ☞ Заказать торт

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