O Burger King se superou e criou um milk-shake Romeu & Julieta

Sim, o Burger King criou sobremesas inspiradas em Romeu e Julieta, aquela tradicional combinação brasileira de queijo com goiabada – esqueça a peça de William Shakespeare.

Lançados nesta quarta-feira, 29, em todas as lojas do país, os doces prometem ser sucesso: o sundae e o milk-shake levam calda de goiabada, requeijão cremoso e sorvete, já a casquinha, no tradicional sabor baunilha, é recheada com goiabada.

Para quem não é fã do combo, também é possível personalizar o pedido. Espirituoso e alinhado com o século 21, o restaurante criou as opções “Romeu & Romeu” (sorvete com requeijão extra) ou “Julieta & Julieta” (calda de goiabada em dobro). Porque amor é amor, não é mesmo?

Para quem já está com água na boca, o milk-shake sai por R$9 (pequeno) e R$10,90 (médio); sundae por R$6 e casquinha por R$3.