Esta hamburgueria LGBT criou um ambiente sem preconceitos em SP

A Castro Burger, localizada na Vila Mariana, em São Paulo, nasceu com a ideia de criar um ambiente acolhedor, inclusivo e ao mesmo tempo delicioso para os LGBTs e também para a ~família tradicional brasileira~.

O nome e toda a decoração do local foram inspirados no bairro Castro, localizado em São Francisco, nos Estados Unidos, e considerado o bairro gay mais famoso da cidade. “O Fausto, um dos donos, morou lá durante seis anos, eu fui visitá-lo algumas vezes e, por isso, acabamos nos inspirando”, comenta Luiz Felipe Granata, sócio do estabelecimento.

A ideia de abrir um local onde o público-alvo fossem pessoas LGBTs sempre existiu, mas saiu do papel após Fausto e Luiz deixarem a empresa onde trabalhavam juntos. E, a princípio, eles nem pensavam em abrir uma hamburgueria, viu? O foco deles era somente comandar um estabelecimento no qual a inclusão fosse uma das principais missões.

E, quando o assunto é inclusão, eles vão bem além da decoração e missão inspiradas em um público específico. Assim que decidiram que a ideia sairia do papel, contrataram uma agência especializada no público LGBT para ajudá-los em diferentes setores do projeto, desde as ideias de divulgação até o bairro onde eles se instalariam.

O trabalho em conjunto com a agência fez com que eles saíssem das zonas comuns dedicadas aos LGBTs em São Paulo, normalmente bairros vizinhos à Avenida Paulista ou ao centro da cidade. “E, desde que nós inauguramos a hamburgueria, nos surpreendemos, porque a resposta dos moradores do bairro foi muito positiva. Tanto dos gays, lésbicas… Quanto dos vizinhos da ~família tradicional brasileira~”, afirma Luiz.

Outro foco que os donos da Castro tinham desde o primeiro momento era em não usar os LGBT somente como público-alvo do local. Eles queriam que essas pessoas também fossem as grandes responsáveis pelo funcionamento da hamburgueria e, por isso, o quadro de funcionários da empresa é composto por gays, lésbicas, bissexuais, transexuais e héteros, afinal, todo mundo consegue conviver numa boa e sem preconceito

“Desde o primeiro momento em que anunciamos as vagas de emprego e o perfil que procurávamos, nós recebemos muitas mensagens positivas de todos os lados. As pessoas estavam nos agradecendo pela oportunidade de inclusão, que é tão rara no mercado de trabalho, antes mesmo de serem contratadas”, afirma Luiz.

Projetos Sociais

Além do projeto de inclusão no quesito empregabilidade, eles ainda foram mais longe: criaram uma parceria com ONGs que apoiam a comunidade LGBT de diferentes maneiras.

A colaboração com estas instituições dura 90 dias e começou graças a um “altar” com fotos de pessoas importantes e que da sua maneira lutaram/apoiaram/fizeram parte da causa LGBT.

A primeira parceria foi com a Casa de Apoio Brenda Lee, uma entidade civil sem fins lucrativos que acolhe gays, lésbicas, transexuais, travestis e pessoas transexuais portadores de HIV/AIDS sem moradia, tratamento adequado e condições de continuarem sozinhas.

Outra parceria importante vem em forma de arte nos jogos americanos e porta-copos usados pelos clientes e através de um quadro exposto na casa, tendo como foco sempre a diversidade e unidade de cada indivíduo. A cada 90 dias a Castro dá a oportunidade para um novo artista, do mesmo jeito que faz com as ONGs que apoia.

Além de tudo isso, eles ainda contam com: lanches veganos, cardápios em braile, acessibilidade na estrutura para pessoas com problemas de locomoção, bicicletário e um ambiente que aceita o seu pet sem maiores problemas

Veja algumas fotos do local:

A Castro Burger fica em São Paulo na Rua Joaquim Távora, 1517 – Vila Mariana.

O horário de funcionamento é: de terça a quinta-feira das 18h às 00h

Sexta-feira: 18h às 02h

Sábado: 12h às 02h.

Domingo: 12h às 00h.