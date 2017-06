Aprenda como fazer 8 receitas de vinho quente para a festa junina

Está aberta a temporada de festas juninas (oba!) e, com ela, é chegada a hora de degustar receitas típicas dessa época do ano. Para acompanhar quitutes deliciosos, o vinho quente é uma das opções mais pedidas.

A bebida é queridinha por muitos, mas existem algumas dicas de ouro para que ela fique perfeita. Quem nos conta esses segredinhos culinários é Vinicius Camoezi Cassarotti, docente de Gastronomia do Senac Taubaté.

Misture o açúcar, a água e as especiarias em uma vasilha, antes de depositar na panela. Então, coloque-os nela para preparar o caramelo, sem precisar mexer esses ingredientes. Eles devem ficar em fogo baixo até adquirir uma coloração um pouco mais clara que a de refrigerantes de guaraná.

Cuidado ao colocar o vinho no caramelo, pois ele estará bastante quente. O ideal é acrescentar a bebida aos poucos.

As quantidades de água (que é adicionada no fim) e de açúcar podem ser alteradas de acordo com o gosto de quem vai consumir o vinho quente.

Cozinhar os ingredientes nos últimos 5 minutos com panela fechada ajuda a concentrar os aromas e sabores.

O vinho quente pode ser feito a partir da receita tradicional ou pode ser incrementado com ingredientes, como gengibre, frutas (como abacaxi e laranja) ou especiarias. Para quem quiser, existem até mesmo versões light e sem álcool. Escolha a que mais combina com você e bom arraiá!

1. Vinho Quente Caseiro

Se você não abre mão do vinho quente caseiro e tradicional, confira aqui a receita completa!

Veja mais: Comida salgada para festa junina: receitas de torta, quiche, sanduíche e até bolo salgados

2. Vinho Quente com Gengibre

Para quem deseja incrementar a receita original, essa opção com gengibre pode ser uma boa pedida. Olha só a receita!

Veja mais: Seis receitas com milho para fazer em casa e adoçar a vida

3. Vinho Quente com Abacaxi

Quem quiser apostar em uma mistura mais frutada, o vinho quente também combina (e muito) com abacaxi. Vem ver a receita de pertinho!

Veja mais: Receitas de doces caseiros para festa junina que não podem faltar no cardápio

4. Vinho Quente com Laranja

Essa é uma opção para quem gosta de ousar! Com vinho, licor e cachaça, a bebida mistura especiarias, maçã e laranja. Corre para espiar a receita!

Veja mais: 18 momentos que só quem AMA festa junina entende

5. Vinho Quente Aromático

Diferente das outras sugestões, essa bebida é feita com vinho branco, mas também leva gengibre e laranja, como outras opções apresentadas. Quer experimentar? Vem ver a receita na íntegra!

Veja mais: Conheça os santos juninos e suas tradições

6. Glühwein – Vinho Quente Alemão

O Glühwein também é conhecido como quentão, ou vinho quente alemão. Muito consumido por famílias de origem europeia, a bebida é bastante comum também na época natalina. Aperta o play e confira como ela é feita!

Veja mais: 19 músicas clássicas que não podem faltar na festa junina

7. Vinho Quente sem Álcool

Essa receita é para quem adora o sabor do vinho quente, mas não quer ou não pode consumir o ingrediente alcoólico. Quem disse que “vinho quente sem vinho” precisa ser ruim? Esta receita prova exatamente o contrário!

Veja mais: 35 decorações para você se inspirar para uma festa junina infantil

8. Vinho Quente Light

Para quem está preocupada em curtir as festas juninas sem sair da dieta, existe também a versão light da apreciada bebida. Com chá de hibisco, limão e adoçante como principais diferenciais, a bebida promete aquecer a festa com apenas 156 calorias por copo. Gostou da ideia? Confira a receita completa!