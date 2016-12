Espumantes brasileiros para brindar no Ano Novo

Precisando de algumas dicas para escolher a sua bebida do fim do ano? Pois não se preocupe: listamos ótimos rótulos feitos no país para você experimentar alguns (ou todos!) e separar a sua taça de cristal.

1. Prosecco Demi-sec Donnatella, Vinícola Góes, R$ 25* zoom_out_map 1 /10 (Vinícola Góes/Divulgação)

2. Frisante Donnatella Lambrusco, Vinícola Góes, R$ 25* zoom_out_map 2 /10 (Vinícola Góes/Divulgação)

3. Donnatella Prosecco Suave, Vinícola Góes, R$ 25* zoom_out_map 3 /10 (Vinícola Góes/Divulgação)

4. Espumante Vivere Brut, Casa Venturini, R$ 68* zoom_out_map 4 /10 (Casa Venturini/Divulgação)

5. Espumante Vivere Moscatel, Casa Venturini, R$ 55* zoom_out_map 5 /10 (Casa Venturini/Divulgação)

6. Guaspari Rosé, Vinícola Guaspari, R$ 88* zoom_out_map 6 /10 (Vinícola Guaspari/Divulgação)

7. Vale da Pedra Branco, Vinícola Guaspari, R$ 75* zoom_out_map 7 /10 (Vinícola Guaspari/Divulgação)

8. Rosé Nature, Vinícola Luiz Argenta, R$ 99* zoom_out_map 8 /10 (Vinícola Luiz Argenta/Divulgação)

9. Ar Moscatel, Dunamis, R$ 46,90* zoom_out_map 9 /10 (Dunamis/Divulgação)

10. Espumante Brut Vibrant, Club des Sommeliers, R$ 39,90* zoom_out_map 10/10 (Club des Sommeliers/Divulgação)

*Preços pesquisados em Dezembro/2016